Il Rotary sostiene l’attività umanitaria dei militari

Importante e inedito accordo siglato tra il Rotary Club di Vignola-Castelfranco-Bazzano e il Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi). La presidente del Rotary Club Paola Negrini e il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, in qualità di Comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa, hanno siglato infatti un accordo che impegna il Rotary, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a finanziare service nei teatri operativi in cui sono impegnate le forze armate italiane, al fine di aiutare le popolazioni locali. "Sarà il Covi – conferma Paola Negrini – a decidere in quali Paesi opererà coi nostri service. Per quanto ci riguarda, noi ci siamo impegnati comunque per effettuare un service all’anno, aiutando con ciò che riusciremo a raccogliere di volta in volta popolazioni di Paesi che sono in guerra". L’accordo è stato siglato il 21 maggio scorso, con Paola Negrini che, assieme a Paolo Botti presidente della Commissione Progetti anno 2023-2024 e ad Andrea Cuoghi presidente nominato della medesima Commissione per l’anno rotariano 2024-2025, sono stati ricevuti dal capo di Stato Maggiore del Comando Operativo di Vertice Interforze, ammiraglio di divisione Valter Zappellini. Durante l’incontro il colonnello Vito Nitti, capo Divisione J9, ha illustrato i termini dell’accordo triennale.