Il ruolo del maestro: "Incontro e perdita formano l’allievo"

"L’aspetto più importante della scuola è l’incontro con il maestro". Ha esordito così, Massimo Recalcati, presentando la lezione ‘L’elogio del Maestro’ che lo ha visto protagonista ieri pomeriggio in piazza Martiri a Carpi. Nel suo intervento, lo psicanalista e saggista ha ripercorso alcuni dei temi dell’ultima pubblicazione ‘La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?’ dove afferma come il ruolo del maestro sia imprescindibile. "Penso che il nostro tempo coltivi un’illusione perversa – ha detto Recalcati –: quella di credere nell’autoformazione. Ci sono imprenditori noti, sostenuti talvolta da qualche mio collega, che in tv affermano che la scuola sia una perdita di tempo perché il vero sapere si apprenderebbe dalla vita. Ecco, tale tesi deve essere obbligatoriamente smentita: occorre dimostrare che tra i compiti più alti della scuola c’è quello di mostrare che il sapere e la vita non sono in contrapposizione, e che anzi, la conoscenza allarga l’orizzonte e arricchisce il senso stesso dell’esistenza".

Secondo lo psicanalista, il maestro è indispensabile proprio perché, a un certo punto, l’allievo deve perderlo. "Abbbiamo bisogno dei padri e dei maestri – prosegue Recalcati – anche per dimenticarli. In ‘Così parlò Zarathustra’ Nietzsche descrive il maestro come colui che insegna agli allievi che, per trovare se stessi, devono perderlo. Un’affermazione che vale tanto per i maestri quanto per i padri: entrambi sono fondamentali nella formazione, ma la loro importanza si compie davvero se avviene una perdita: quella di cui parla Nietzsche quando afferma che il maestro deve saper ‘tramontare’ nel tempo giusto".

"Il tramonto – approfondisce Recalcati – è il dono che il maestro (e potremmo dire anche i genitori) fanno ai loro allievi e ai loro figli, perché siano veramente liberi. È un paradosso unico: il legame familiare e quello discepolare si realizzano compiutamente solo quando si sciolgono. Affermiamo che un legame maestro-allievo si è realizzato quando quest’ultimo inventa uno stile, un pensiero, un modo di leggere la realtà che dipende dalla formazione del maestro, ma non si appiattisce su di essa".

Parlando della sua ultima opera, Recalcati ha usato due immagini per definire la figura del maestro: luce e onda."Il maestro è una figura che richiama alla luce. Se, per citare Foucault, potremmo affermare che la scuola sia un luogo del ‘dispositivo’, fatto di burocrazia e valutazioni, citando Heidegger potremmo paragonare l’incontro con le parole del maestro a una radura: una luce che si apre e crea uno spazio nel fitto del bosco". Poi l’onda che rimanda all’incontro con l’esperienza. "Per apprendere un sapere – chiarisce Recalcati – non basta imitare il maestro. Il bambino non impara a nuotare quando riproduce le gestualità del maestro, bensì quando quest’ultimo lo spinge veramente verso l’onda. L’impatto con l’onda è indispensabile per rendere propri gli insegnamenti".

Jacopo Gozzi