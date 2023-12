"Il sabato mattina si va a scuola". Referendum, voto senza appello

Il voto espresso dai genitori nella consultazione di ieri mattina è stato chiaro: il giorno del sabato mattina, per chi ha i figli che alle elementari vanno al tempo "normale" (il cosiddetto "modulo"), deve rimanere. A maggioranza chi ha votato nei plessi delle Mazzini (dove hanno espresso la loro volontà anche i genitori delle Moro) e delle Calvino, ha detto no alla cancellazione del sabato mattina. Le proporzioni della vittoria del no al quesito posto dalla direzione didattica di Vignola saranno note solo domani, ma cambia poco, perché appunto la maggioranza ha indicato una direzione ben precisa.

Ora cosa succederà? Il Carlino ha interpellato Valentina Pagnini, presidente del Consiglio di Circolo, che spiega: "I genitori hanno espresso, a maggioranza, una volontà chiara, e ci presenteremo con l’esito di questa votazione in consiglio d’istituto, che è convocato per il 13 dicembre. Quello che posso dire fin d’ora è che la consultazione di oggi (ieri, ndr) è stata importante, per chiarire una volontà ben precisa da parte dei genitori, che spero tutti rispettino". A conti fatti si può dire che ieri, con la vittoria del no, non è stato deciso nulla di definitivo, ma è posto un mattoncino per lasciare lo status quo e continuare per le famiglie che lo vogliono, a fare andare a scuola il sabato mattina i loro figli. La proposta di cancellazione del sabato mattina, arrivata nei giorni scorsi dalla Direzione Didattica e sfociata nella consultazione di ieri, aveva creato polemiche tra i genitori. Chi protesta sostiene sia la difficoltà per genitori che lavorano a gestire un figlio a casa il sabato mattina, sia il mancato servizio mensa. Per mangiare tra le 13 e le 14, i bambini dalle prime alle quarte che fino a oggi vanno a scuola al sabato mattina, dovrebbero o uscire e rientrare nel giro di una sola ora, o portarsi da mangiare da casa e consumare tutto sul banco.

Marco Pederzoli