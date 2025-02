Il saluto alla direttrice del carcere: "Con lei istituto e città in dialogo"

Ieri il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, insieme a una rappresentanza della Giunta comunale e alla presenza di Nadia Caselgrandi, ex vicesindaco della città, ha consegnato alla direttrice della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, Maria Martone, una pergamena e il caratteristico ’Aes Signatum’, uno dei simboli più rappresentativi della comunità locale. "Un gesto di riconoscenza – si legge in una nota del Comune – nei confronti di una professionista che a breve lascerà la direzione della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia per un nuovo incarico. A lei va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione e dell’intera comunità per la professionalità, la dedizione e l’impegno con cui ha saputo guidare l’Istituto, dando concreta attuazione ai valori costituzionali sanciti dall’articolo 27".

"Il lavoro svolto dalla dottoressa Martone – ha dichiarato il sindaco Giovanni Gargano – ha reso la Casa di Reclusione non solo un luogo di detenzione, ma anche di opportunità e di riscatto. La sua visione e il suo impegno hanno permesso di costruire un rapporto di dialogo tra l’Istituto e la città".

m.ped.