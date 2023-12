Il saluto di Bagnoli: "Anni faticosi ma belli. Orgogliosa del mio ’no’ al trasloco dei volumi"

Marchetti

I suoi colleghi e collaboratori le hanno donato un oggetto prezioso ed esclusivo, un collier – realizzato da un orafo di Parma – che riproduce un intaglio di Grinling Gibbons, il ‘Michelangelo del legno’, custodito alla Galleria Estense. Martina Bagnoli potrà così portare sempre con sé un ricordo dei tesori che ha custodito e valorizzato per otto anni. "Sono stati anni anche faticosi ma bellissimi – confida emozionata –. Mi sento come il capitano di una nave che ha incontrato burrasche ma anche splendide mattinate. Ora siamo arrivati in porto, la nave è ben equipaggiata, e non mi resta che augurare buon vento a chi verrà dopo di me".

Dottoressa Bagnoli, come è stato arrivare a Modena nel 2015?

"Per me era come una terra straniera. Conoscevo Modena soltanto da turista, e adesso è divenuta per me un luogo familiare dove anche le persone mi salutano per strada: anche per questo lascio con commozione". Che situazione trovò allora? "C’era molto da fare. La Galleria Estense, per esempio, fino ad allora era stata parte della Soprintendenza di Modena: nel contesto precedente si operava per la tutela del patrimonio storico e culturale sul territorio, il mio compito è stato invece quello di lavorare sull’offerta culturale e sulla valorizzazione di questi tesori. Lavori diversi. Quindi affrontare questa sfida è stato come partire da un ground zero". Lei peraltro veniva da una lunga esperienza negli Stati Uniti. Un altro mondo...

"Sì, qui gli aspetti di gestione sono totalmente diversi, già a partire dalla burocrazia o dai rapporti con il personale. Negli Stati Uniti i musei hanno quasi un impianto privatistico, con un approccio aziendale nelle soluzioni. Qui invece si lavora con apparati statali e una diversa impronta".

Come sono stati i rapporti con gli enti locali?

"Con il Comune di Sassuolo abbiamo sempre tenuto ottime relazioni: l’amministrazione partecipa anche alla conduzione del Palazzo Ducale. Anche a Ferrara, con le diverse amministrazioni, abbiamo sempre tenuto rapporti proficui, per esempio per il biglietto unico per i musei o le attività collegate alle mostre di Ferrara Arte a Palazzo dei Diamanti".

E a Modena?

"Con il Comune c’è stato un confronto costante. Il futuro ampliamento della Galleria Estense all’ex Ospedale Estense, per esempio, è frutto di un rapporto con l’amministrazione comunale che ha concesso questi spazi, un intervento importante. Certo, in questi anni ci sono stati anche momenti burrascosi, per esempio sul trasferimento della Biblioteca Estense all’ex ospedale Sant’Agostino".

Che lei ha combattuto...

"E sono orgogliosa di essere riuscita a bloccarlo. Si sarebbero dovuti trasferire i libri antichi di queste sale storiche in torri librarie meccanizzate con costi di gestione e ambientali sproporzionati rispetto a un’utenza tutto sommato limitata. Quel progetto era poco opportuno e rifletteva una mentalità non più adatta oggi. Venendo da fuori lo vedevo con occhi diversi: credo si sia fatta la scelta più giusta". C’è un risultato che la rende particolarmente felice?

"Il progetto di digitalizzazione del patrimonio librario della Biblioteca Estense con la creazione dell’Estense Digital Library: sono già 145mila le opere digitalizzate, milioni di pagine consultabili online. All’inizio era stato percepito come un declassamento della biblioteca rispetto al museo, poi si è compreso che, anche grazie a questo progetto, la biblioteca era al centro dell’attività delle Gallerie. Sono anche orgogliosa dei lavori di riallestimento, come quelli eseguiti a Sassuolo che mettono in relazione il Palazzo Ducale con il territorio".

E un’idea che resta da realizzare?

"Proprio in questi giorni sta prendendo forma il catalogo scientifico online delle collezioni del ‘400, con dettagliate schede sulle opere. È il primo progetto di questo genere in Italia. Andrà in porto con chi mi succederà".

Fra poche settimane sarà all’Accademia Carrara di Bergamo. Non avrebbe voluto candidarsi per un altro museo nazionale?

"Ci ho pensato e non è stata una decisione facile. In questi otto anni ho avuto grandi soddisfazioni, tuttavia sentivo che il percorso della riforma dei musei fosse per me una stagione conclusa, e mi attraeva l’idea di andare a lavorare in una struttura più indipendente. Ma non è detto che in futuro non possa tornare a occuparmi di un museo statale".

È giusto tornare a separare Modena e Ferrara?

"Non parlerei di giusto o sbagliato: la questione riguarda una visione di progetto. L’accorpamento si basava sul fil rouge degli Estensi, creando un’area vasta, invece la separazione privilegia le identità cittadine e locali, le reti locali. Il lavoro fatto su Ferrara è stato enorme con allestimenti, investimenti e comunicazione: staccare le due realtà sarà forse un po’ doloroso".

Cosa si ‘porterà via’ di Modena?

"L’affetto di tante persone, qui in galleria, in biblioteca e in tutta la città, la dedizione di tanti come l’Associazione Amici della Galleria Estense, l’impegno degli sponsor. Con tutti ho condiviso un’esperienza esaltante, che resterà sempre con me".