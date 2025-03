Il santuario di Stuffione crocevia dei pellegrini

Nell’anno giubilare Ravarino diventa crocevia dei pellegrinaggi verso Roma. C’è anche il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Stuffione, infatti, tra le tappe della Romea Strata che i pellegrini percorreranno per raggiungere il cuore della cristianità. Il Santuario, restaurato dopo i gravi danni del terremoto del 2012, quest’anno è diventato chiesa giubilare straordinaria e può essere visitato con una deviazione di soli 2,5 chilometri dal tracciato della via di pellegrinaggio, che si snoda sull’argine destro del fiume Panaro.

Sul sito della Romea Strata è stato inserito, come punto di interesse, anche il Municipio di Ravarino, dove è custodito un quadro di San Rocco e San Sebastiano, di grande valore storico, poiché sullo sfondo della tela è raffigurato il castello di Ravarino incendiato e distrutto nel 1643, nell’ambito della guerra di Castro, dalle truppe pontificie. In Municipio, è pure conservato il manoscritto con la ricetta originale del Balsamico di Modena: un documento unico, datato 2 marzo 1862, riconosciuto dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizione come il riferimento ufficiale per tutti i cultori di questa eccellenza del nostro territorio. Entrambi i documenti sono citati sul sito della Romea Strata.

"Con l’inserimento di due tappe lungo il percorso della Romea Strata - spiega l’assessore alla Promozione del Territorio, Moreno Gesti - Ravarino diventa crocevia di itinerari religiosi e culturali". a.g.