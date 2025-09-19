Il sapere degli Estensi. Mostra alle Gallerie su 130 anni di storia: foto e realtà virtuale

I musei sono luoghi che custodiscono memoria, dove il tempo e lo spazio sembrano congelati. Eppure anche i musei hanno una vita, si evolvono, si modificano, compiono un viaggio nel tempo e nello spazio. Dopo aver dovuto lasciare il Palazzo Ducale, divenuto sede dell’Accademia, la Galleria Estense venne inaugurata nei nuovi spazi al Palazzo dei Musei (già Albergo dei Poveri) il 3 giugno 1894. Adolfo Venturi aveva redatto nel 1887 la proposta di allestimento che fu condotta in porto da Giulio Cantalamessa. Ma in 130 anni la Galleria Estense si è trasformata più volte nell’aspetto e nella sistemazione delle opere: è bello dunque "Vedere e rivedere" la storia della Galleria attraverso i suoi allestimenti, nella mostra che si apre oggi nelle sale al piano terra del Palazzo dei Musei, e si potrà visitare fino al 1° febbraio 2026.

Alle pareti sui toni dell’azzurro – come il colore su cui campeggia l’Aquila Estense nello stemma ducale – vediamo oltre cento fotografie dagli archivi, unite a piante delle sale, progetti, documenti, per immergerci nella storia di un luogo che è scrigno di bellezza. "In questa fase in cui tutto scorre veloce, è importantissimo dare un segno di ciò che abbiamo alle spalle, non per farne un dagherrotipo sbiadito, ma per ricordare e così costruire il futuro", fa notare la professoressa Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi. Non a caso la mostra di inaugura in occasione del FestivalFilosofia sulla "Paideia", "perché gli Estensi – aggiunge – furono molto capaci di paideia, di trasmissione del sapere". "E il festival non potrebbe esistere nel modo in cui viene fatto senza il contributo prezioso di una fondamentale istituzione culturale come le Gallerie Estensi", sottolinea Daniele Francesconi, direttore della tre giorni del pensiero.

La mostra, curata da Anna Maria Piccinini in collaborazione con Elena Corradini e Federica Veratelli, si articola in tre sezioni, ciascuna contrassegnata da un varco simbolico, come una porta del tempo. Le trasformazioni della Galleria sono legate ovviamente alle figure dei direttori (poi dei soprintendenti) che si sono succeduti alla sua guida. Dopo l’apertura del 1894, la Galleria fu riallestita nel 1919 da Giulio Bariola, quindi nel 1925 da Serafino Ricci. Nel 1935 Giulio Carlo Argan elaborò un progetto innovativo che tuttavia non fu realizzato per il suo trasferimento a Roma. Gli succedette Rodolfo Pallucchini che realizzò anche il catalogo dei dipinti, ancora unico. Roberto Salvini e Pietro Zampetti misero in salvo molte opere durante la guerra, e fu proprio Salvini a riallestire la Galleria nel 1946, con il museo e medagliere nel 1948. Dopo di lui Augusta Ghidiglia Quintavalle ampliò lo spazio per i dipinti riducendo quello per altre collezioni. Fra il 1967 e il 1974 Amalia Mezzetti (con gli interventi strutturali di Leone Pancaldi) cambiò decisamente il volto della Galleria che assunse l’assetto attuale, con il percorso lineare dei lunghi corridoi: i lavori furono completati da Giorgio Bonsanti, allora giovane ispettore nominato sovrintendente, che ieri è tornato a Modena per ‘vedere e rivedere’ l’amata Galleria, "uno straordinario serbatoio di culture del passato", ha detto il professore, fra i maggiori esperti d’arte e di restauro. Nel 1975 la ‘nuova’ Galleria Estense fu inaugurata da Giovanni Spadolini, il primo ministro dei Beni culturali. La terza sezione percorre l’ultimo tratto e ci fa ritrovare anche tutti i soprintendenti e direttori di questi anni, da Jadranka Bentini a Filippo Trevisani, fino a Martina Bagnoli.

In tre postazioni, lungo il percorso, la Galleria è raccontata nelle parole di tre suoi direttori, Mario Martinozzi, curatore onorario della Regia Galleria dal 1928 al 1930, Amalia Mezzetti e Alessandra Necci. E nell’ultima sala è possibile provare un’affascinante esperienza immersiva di realtà virtuale, a cura di Re:Lab: indossando un visore e le cuffie ‘visitiamo’ la seconda sala della Galleria com’era nel 1924, nel 1946 e nel 1975. Nei tre giorni del festival le Gallerie Estensi e la mostra saranno a ingresso gratuito e domani sera resteranno aperte fino alle 22.