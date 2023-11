Il sassofono di Corrado Terzi pronto a rapire il Centrale 66

"Days of Wine and Roses" di Sinatra, "All of Me" di John Legend, "Poinciana" di Ahmad Jamal, "After you’ve Gone" di Turner Layton, "Softly As in a Morning Sunrise" di Abbey Lincoln, "It don’t mean a thing" di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong: una buvette di brani che pare allestita per trasvolare fino al paradiso dei jazzofili. A proporli, alternandoli a pièce italiane per le jam session del Centrale 66 è il pregiato sassofonista Corrado Terzi, parte di una filiera di carpigiani che hanno lasciato il segno nel pluri-universo del pentagramma. L’appuntamento è per le 21.45 di lunedì ad Abate Road come guest star del Free Quartet (Cesare Vincenti alla chitarra, Lucio Bruni al pianoforte e Glauco Zuppiroli al contrabbasso), in linea con le strategie dell’Associazione Amici del jazz di Modena a firma Giulio Vannini. Concerti che si arricchiscono della partecipazione di cantanti di notevole back ground, come nel caso di Marika Pontegavelli che lunedì scorso ha fatto sold out. Diplomato in clarinetto, il virtuoso del sassofono insieme a Paolo Belli e ad altri musicisti di Carpi ha fatto parte del nocciolo duro del gruppo Ladri di Biciclette. Band senza fronzoli, di successo immediato, trampolino di lancio per collaborazioni jazz altolocate con Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, Ellade Bandini e Christian Meyer. Contestuali i riconoscimenti nel pop ancora con i Ridillo, con Raphael Gualazzi e per una partecipazione al tour di Ligabue "Made in Italy" del 2017. Ma un’ampia messe di meriti gli è stata riconosciuta pure come orchestrale per trasmissioni televisive Mediaset e Rai (Taratatà, Canzoni sotto l’albero, Strano ma vero, Note di Natale). Frontman in big band del calibro della "Jazz Art Orchestra", Terzi ha condiviso la ribalta con la jazzeria alta in più di una rassegna in Italia e all’estero.

Gian Aldo Traversi