Il Sassuolo chiude la porta. La difesa è un punto di forza

È ufficiale: il Sassuolo ha chiuso la porta. E se i due indizi forniti dalla difesa neroverde contro Carrarese e Cosenza – irrobustiti dal clean sheet di Coppa Itralia – non facevano una prova, visti anche i rendimenti offensivi di toscani e rossoblu, lo zero da cui ricomincia il Sassuolo post-Spezia pesa. Perché lo zero attiene ai gol subiti e perché lo Spezia che planava sul Ricci era comunque il secondo miglior attacco del campionato: merito allora della difesa neroverde aver preservato, ancora una volta, la carrozzeria di Grosso dai graffi altrui, mettendo a segno quello che è un piccolo miracolo statistico per una squadra, come il Sassuolo, costruita per offendere e, necessariamente, suscettibile di essere a sua volta offesa. Settembre ribalta l’assunto, e un mese di porta immacolata è circostanza tanto rara che non si può fare a meno doi sottolinearla. Aggiungendo che tre gare di campionato senza prendere gol, in neroverde, non si vedevano dall’ottobre di quasi 10 anni fa, ovvero dall’ottobre del 2015, quando i neroverdi non pagarono dazio a Juventus, Udinese e Carpi. Era serie A, direte voi, e allora ecco che, per trovare un Sassuolo imbattuto per 270’ in B si va ancora più indietro, ovvero alle tre giornate dalla quinta alla settima che videro il Sassuolo passare indenne rispetto a Spezia, Vicenza e Ascoli. Inutile sottolineare che parliamo di due stagioni ‘speciali’ della storia neroverde, chiuse rispettivamente con la qualificazione all’Europa League e con la promozione in A. Suggestioni, certo, me che suggeriscono che se ‘la miglior difesa è l’attacco’, il saper tenere la porta inviolata con continuità, come ha fatto il Sassuolo dal 31 agosto ad oggi, è comunque il miglior viatico – se non l’unico – per evitare sconfitte muovendo quella classifica che un campionato equilibrato come la B impone di muovere sempre e comunque. Stefano Fogliani