Il Sassuolo e la settimana che porta al match point

I due giorni di riposo concessi da Fabio Grosso al Sassuolo si sono conclusi ieri, quando i neroverdi hanno ripreso gli allenamenti al Mapei Center e si sono ritrovati potendo commentare, insieme, i risultati di un fine settimana che, dopo il pari a reti bianche di venerdì a Genova, ha visto la squadra ampliare ancora il divario dalla terza, oggi a -12. Certo, il Pisa ha recuperato due punti, ma l’elastico della distanza con la seconda in classifica è quello che conta meno, anche perché la settimana che ieri il Sassuolo ha ricominciato in campo è quella che porterà al big match di sabato alle 17.15, quando a Reggio Emilia arriverà proprio il Pisa di Filippo Inzaghi nell’ultimo scontro diretto che i neroverdi dovranno affrontare di qui a fine campionato.

Per essere chiari: nemmeno un’eventuale sconfitta consentirebbe ai nerazzurri il sorpasso, e questo è già comunque un buon viatico, ma appunto sabato il Sassuolo avrà l’ultima opportunità della stagione per battere una delle più dirette inseguitrici. Si tratta, infatti, di uno dei pochi aspetti nei quali i neroverdi sono stati deficitari in questa stagione da record, dal momento che non sono mai riusciti a superare lo Spezia – pareggio in casa e sconfitta al Picco – né lo stesso Pisa, che all’andata è stato capace di battere i neroverdi per 3-1 nella sfida giocata in Toscana il 26 dicembre (doppietta di Tramoni, gol di Touré e rete della bandiera sassolese di Pierini).

Ecco: in un’annata memorabile, e che si concluderà verosimilmente con una meritatissima promozione, non riuscire a vincere sabato costerebbe ai neroverdi forse l’unico vero neo stagionale, non una macchia, intendiamoci, ma una singolare e comunque effimera resa nei confronti di chi, da mesi, sta tentando di insidiare a Berardi e compagni un primo posto piuttosto blindato. Il Sassuolo, peraltro, in casa da tempo ormai non sta sbagliando nulla, ha già ottenuto il record di vittorie consecutive in B tra le mura amiche, e va da sé che un successo contro il Pisa sarebbe una vittoria da game, set e match, perché a quel punto davvero ci sarebbe solamente la matematica a dividere i neroverdi dal rimbalzo in Serie A. Anche perché la settimana successiva, per la precisione domenica 9 marzo, Pisa e Spezia si affronteranno esse stesse nello scontro diretto dell’Arena Garibaldi, in una giornata nella quale il Sassuolo, impegnato contemporaneamente con il Bari, in casa, potrebbe sfruttare lo scontro fra le due rivali. Nel caso di due vittorie, insomma, la A potrebbe essere davvero questione di pochissimo: vale la pena dare di tutto e di più.