"Il Sassuolo ha trovato la chimica giusta"

La nazionale, e un possibile mondiale, dice che non sa come definirli, se "un sogno o un obiettivo". La permanenza in serie A, con un Sassuolo che ha cambiato passo, per Andrea Pinamonti è invece solo "un obiettivo. Siamo partiti così – ha detto alla Gazzetta dello Sport – ma una volta trovata la ‘chimica giusta’ con i tanti nuovi che sono arrivati abbiamo cambiato ritmo". Il centravanti neroverde ha parlato della vittoria di Verona come gara della svolta ("almeno per me, che su quel campo non avevo mai vinto, ma è stata anche la nostra prima vittoria esterna della stagione, e contro una diretta concorrente") ma ha tenuto a sottolineare quanto sia importante, nonostante i 9 punti raccolti negli ultimi quattro turni di campionato, tenere il profilo basso restare concentrati. "Veniamo dalla serie B, ci sarà da battagliare fino alla fine, ma il gruppo è carico e pronto a farsi valere. La rosa allestita in estate è competitiva, ma occorre calarsi nella parte, ed essere consapevoli che ci sarà comunque da soffrire per raggiungere quella salvezza che oggi è l’unico obiettivo da raggiungere. Raggiunto quello – ha aggiunto – vedremo cosa saremo in grado di fare, ma fino ad allora si gioca per la permanenza in A". L’idea è che il ‘Pina’ ci conti, tuttavia, sulla possibilità di tagliare il traguardo-salvezza con un po’ di anticipo, e un’altra idea è che alla fine la sua permanenza, a lungo in forse questa estate, sia stata meno casuale di quanto non fosse sembrata in chiusura di mercato, come del resto confermato da un ruolino di marcia che lo ha visto in campo cinque volte su cinque, e sempre nell’undici di partenza. A confermare che quel posto al centro del tridente era comunque suo. "Non ho mai chiesto – dice – di essere ceduto, ma ho lavorato da subito per farmi trovare pronto. Parlando anche tanto con il mister, con il quale peraltro avevo fatto anche il ritiro dell’anno scorso: sento la sua fiducia e credo che stiamo lavorando bene. A livello personale – aggiunge – se guardo indietro dico che sono soddisfatto, ma so che devo crescere ancora, che devo fare di più per togliermi altre soddisfazioni". L’azzurro, appunto, o magari una big cui il centravanti di Cles non ha mai nascosto di ambire. Tempo al tempo, però: oggi, ha concluso Pinamonti, "non ha molto senso parlare del futuro".

