Il Sassuolo impone la legge del Mapei. E l’Udinese non è più una ‘bestia nera’

Fa valere la legge del Mapei Stadium, il Sassuolo. E dopo quella contro la Lazio si mette in tasca un’altra vittoria, regolando questa volta quell’Udinese che al Mapei Stadium i neroverdi non battevano da quasi 10 anni. E alla quale, in casa, non avevano mai segnato più di un gol. Sono tre questa volta, le reti neroverdi, e tre i punti che spingono la squadra di Grosso verso la metà della classifica.

Vince con merito, il Sassuolo, bravo a stare in partita, forte sì del doppio vantaggio maturato nel corso del primo terzo di match, ma ben disposto a soffrire quando i friulani – che fin qua avevano fatto 6 punti nelle due gare esterne – hanno provato a fare la voce grossa. Soffrendo, ripartendo, e passando all’incasso. Come contro la Lazio, ci vuole una scossa da parte degli ospiti per ‘svegliare’ il Sassuolo. Succede infatti che l’Udinese abbia due chances per sbloccare – tracciante di Zaniolo su cui si esalta Muric e colpo di testa di Kristensen che non inquadra la porta spalancata – e succede che, proprio come contro la Lazio, di lì a poco il Sassuolo colpisca. Prima con un’azione da manuale - da una porta all’altra Muric, Idzes, Pinamonti e Berardi costruiscono per Laurientè che non sbaglia – e poi con un assalto da sinistra che miracola Konè. Al netto degli sbandamenti iniziali, insomma, segnali di crescita di un Sassuolo delle cui tecnica si sa, ma anche abbastanza fisico da reggere a lungo l’urto dei corazzieri friulani. Che da una pressione approssimativa lucrano giusto due rigori. Solo ‘virtuali’, però… Nel senso che vedono l’arbitro Perenzoni prima assegnarli e poi, richiamato dal VAR, toglierli alla squadra di Runjaic. Che prova a scuotere i suoi azionando cambi dai quali i friulani ottengono quanto serve a riaprire il match. Un diagonale di Davis (53’) non lontanissimo dalla porta di Muric suggerisce un Sassuolo forse troppo ‘basso’, che di lì a poco dopo paga infatti dazio alla rete di Davis con cui l’Udinese prova a riscrivere i destini del match.

Grosso inserisce Fadera e Thortsvedt, Perenzoni si conferma non in grandissima giornata – protesta, il Sassuolo per un contatto tra Thorstvedt e Kristensen – ma che la ripresa abbia cambiato l’inerzia della gara è di tutta evidenza. Il Sassuolo, infatti, non riesce più a trovare verticalizzazioni e nemmeno transizioni ‘pulite’ in grado di ‘addormentare’ ritmi che i friulani alzano. Mandando al tiro il ‘solito’ Davis, ma anche Zaniolo e Solet. Ma scoprendosi e proprio negli spazi che l’Udinese allarga i neroverdi trovano l’uscita dal tunnel con la specialità della casa, ovvero il gol del subentrato. Fadera apparecchia, Iannoni, al primo pallone che tocca, si serve il primo in A e chiude i giochi.

Stefano Fogliani