Il Sassuolo in cerca della terza vittoria contro Rimini

Col Modena Cavezzo che ha giocato ieri sera, il sabato del futsal è dei regionali. In C1 (7^ di ritorno) il Sassuolo cerca la terza vittoria di fila per restare in scia di Villafontana e Faenza (+4): alle 16 a Casalgrande arriva il Rimini fanalino di coda e un successo farebbe sorridere anche il Montale (+3 sui riminesi) che alle 15 riceve il X Martiri. In C2 (quart’ultima giornata) inizia il count down promozione per la Pro Patria San Felice, prima a +5 sullo Shqiponja che ospita alle 15 il Ludovico Ferrara per avvicinare la matematica. Alle 16 a San Cesario va in scena il derby fra Emilia Futsal e Nonantola, distanziate di 5 punti nella lotta per l’ultimo posto playoff. In Serie D (6^ di ritorno) lo United Carpi gioca a Cortemaggiore col Corte, la Virtus Cibeno alle 15 riceve alla Vallauri la Legione Parmense.