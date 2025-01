Il Sassuolo non ha ‘ammazzato’ il campionato. Ma la fuga in solitaria non è compromesssa

Non ha ammazzato il campionato, il Sassuolo. Lo avrebbe fatto venerdì notte, almeno virtualmente ma con impatto pressoché definitivo, se avesse vinto al Picco, ma è andata diversamente. Tuttavia i tre punti rosicchiati ai neroverdi dallo Spezia non cambiano più di tanto la prospettiva, né la classifica: il +7 attuale riporta il vantaggio dei neroverdi sulla terza ai livelli di inizio dicembre, ma ora siamo a febbraio, le partite che mancano rispetto ad allora sono meno e il margine continua a essere sufficientemente largo, proprio perché la marcia dei ragazzi di Grosso è stata, sinora, impressionante.

Tecnico e squadra analizzeranno i motivi e gli errori che hanno determinato la sconfitta alla ripresa degli allenamenti, per poi concentrarsi sui prossimi impegni di febbraio, quattro partite nelle quali il Sassuolo dovrà affrontare, in ordine, la Juve Stabia in casa, il Mantova al Martelli, il Brescia di nuovo a Reggio Emilia e la Sampdoria a Genova. Sfide che, a eccezione di quella contro la Juve Stabia, i neroverdi hanno sempre vinto all’andata, peraltro, nei casi delle partite con Brescia e Sampdoria, anche in maniera netta.

Posto che non si può fare affidamento su quelle gare per trarre una proiezione di ciò che sarà, va da sé che Berardi e compagni dovranno rientrare in campo già da sabato al Mapei per riprendere il cammino interrotto, comunque consapevoli di essere ancora sulla strada giusta. Gli impegni di febbraio, del resto, saranno particolarmente rilevanti anche perché condurranno, l’1 marzo, allo scontro diretto casalingo contro il Pisa, ultima occasione che i neroverdi avranno per battere una delle altre due componenti del trio di testa, avendo perduto l’andata contro i nerazzurri e il ritorno con lo Spezia, contro il quale all’andata a Reggio il Sassuolo non era riuscito ad andare oltre il pareggio.

Ecco, appunto: se c’è una cosa che ha detto l’anticipo di venerdì, è stato proprio confermare che non si può parlare di fuga a due, ma che la lotta è destinata a rimanere a tre, tenendo presente che in 8 giorni, fra l’1 e l’8 marzo, gli ultimi due scontri diretti – appunto Sassuolo-Pisa e Spezia-Pisa, che è in programma la settimana seguente – delineeranno con maggiore precisione i temi e i rapporti di forza dell’ultima fase di campionato. Proprio per questo, di qui a fine febbraio, non lasciare punti per strada, o lasciarne il meno possibile, significherebbe fare un ulteriore balzo verso l’obiettivo finale.