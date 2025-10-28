Il Sassuolo non punge. Senza gol da due partite

Da uno zero all’altro il passo è breve. E opposte ne sono le connotazioni, perché uno attiene ai gol subiti, l’altro a quelli realizzati dal Sassuolo più recente. Ebbene, in attesa del redde rationem di Cagliari – il Sassuolo va in campo giovedi sera, che sia partita da non sbagliare lo dice la classifica – e mandando bene a memoria quanto ripete Fabio Grosso, ovvero che ai suoi serve equilibrio sia quando le cose vanno che quando funzionano meno, non si può fare a meno di rilevare che avevamo appena finito di magnificare quello ‘zero’ alla casella gol subiti che il Sassuolo aveva mantenuto per oltre 230’, e ci tocca già smontare l’assunto per commentarne un altro, di zero, questa volta alla casella ‘gol realizzati’. Già: se il gol di Dybala ha spezzato l’incantesimo di un Sassuolo impermeabile per due partite, che proprio su quello aveva costruito la sua miglior serie stagionale, la partita contro la Roma ha restituito al Sassuolo la ‘prima volta’ con due partite a digiuno. Ultima rete neroverde quella di Pinamonti al Bentegodi, al 71’ di Verona-Sassuolo, poi zero contro il Lecce e zero conto i giallorossi. Morale: i neroverdi non segnano da 209’ e mai digiuno era stato così lungo in stagione. Una coincidenza, senza dubbio, ma un dato che vale la pena prendere comunque in considerazione, anche alla luce del fatto che la squadra di Grosso ha proprio nell’attacco, almeno sulla carta, l’arma in più con la quale ‘schiodare’ le partite. Azionata, fin qua, con buona efficacia – dopo l’esordio contro il Napoli, per i neroverdi, 8 gol in 5 partite – e anche con l’aiuto dei subentrati, ma venuta meno nel corso degli ultimi 180’. Che tra l’altro hanno visto il Sassuolo costruire comunque – a Lecce 6 conclusioni, 2 in porta, contro la Roma 7, una sola contro Svilar, ma quella giallorossa è, oggi, la miglior difesa d’Europa – ma peccare, evidentemente, di quella precisione che non gli era mancata in occasioni precedenti, facendone una squadra cinica, in grado di combinare solidità difensiva ad una precisione ‘letale’ sotto la porta avversaria. E che si era issata fino al nono posto in classifica: lo stop contro la Roma è costato parecchio anche da questo punto di vista, spingendo i neroverdi, sorpassati da Lazio, Udinese, Cremonese e Torino, alla tredicesima posizione.

Stefano Fogliani