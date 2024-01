Il Sassuolo si scopre campione di fair play. E’ la seconda squadra meno fallosa della A

Che il Sassuolo sia squadra più tecnica che fisica non è una novità. Che sia poco abituato alle partite cosiddette ‘sporche’ nemmeno ma, fosse servita un’ulteriore conferma, a confezionarla c’è una statistica che dice come la squadra di Dionisi, nella classifica delle squadre meno fallose del campionato, valga 13 posizioni in classifica in più di quelle che ha. Il problema è che mica si gioca la Coppa Disciplina, quindi la classifica che conta è quella che vede il Sassuolo quindicesimo a 19 punti, ma in quella stilata da ‘Tuttosport’ si scopre comunque come i neroverdi, con 189 falli commessi, siano secondi in una graduatoria che vede al comando il Napoli (188) e sul gradino del podio il Frosinone dell’ex Eusebio Di Francesco, che di falli ne commette meno di 10 a gara, per un totale di 189. Sono, partenopei, neroverdi e ciociari, le uniche tre squadre sotto quota 200, abbondantemente superate da tutte le altre: di un’incollatura da Milan, Genoa e Inter (rispettivamente 212, 216 e 218), di parecchio di più da Lecce, Empoli e Udinese, che sono viceversa le squadre più scorrette, con 262 e 248 interventi fischiati contro, ovvero tra le 14 e le 15 scorrettezze commesse ogni 90’.

Altro, tuttavia, dice la classifica stilata dal quotidiano torinese, ovvero che la squadra più ammonita è il Monza (231 falli, 53 ammonizioni e 3 espulsioni) mentre le squadre che hanno sbattuto contro meno cartellini sono l’Inter (216 falli, 24 gialli, nessun ‘rosso’) e, come il Sassuolo ebbe modo di sperimentare un mese fa, il Cagliari, che nonostante i 235 falli commessi paga dazio solo con 32 ammonizioni e 3 espulsioni. E il Sassuolo? Le ammonizioni rimediate fin qua sono 35, le espulsioni 3: nessuno ha rimediato meno ‘gialli’ del Sassuolo ma quando Dionisi dice che "siamo la squadra meno fallosa del campionato, ma le sanzioni non vanno di pari passo" non ha tutti i torti, a ben vedere. Il coefficiente tra scorrettezze e sanzioni – ovvero cartellini – colloca infatti la squadra di Dionisi a 4,97, ovvero esattamente a metà di una classifica che vede l’Inter al comando (9) seguita dal Cagliari (6,71) e il Napoli (4,08, 188 falli e 46 cartellini) come la squadra più penalizzata dalle sanzioni rispetto ai falli commessi, seguita dal Frosinone, che ‘paga’ i 194 falli commessi con 43 cartellini.

s. f.