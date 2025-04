Il Sassuolo vince anche il derby al Braglia, per la A è solo questione di tempo

Modena, 12 aprile 2025 – Il Sassuolo vince anche il derby del Braglia e per l’ufficializzazione del ritorno in Serie A dei neroverdi è solo una questione di tempo. Che potrebbe essere davvero poco se lo Spezia terzo non dovesse vincere nella trasferta di Mantova. Finisce 3-1 per la formazione di Grosso, in vantaggio al minuto 36 con Domenico Berardi dopo un erroraccio in impostazione del Modena, nello specifico di Palumbo. Il primo tempo si chiude coi neroverdi avanti di un gol, dunque, dopo una rasoiata di Di Pardo fuori di pochissimo al 43esimo. Santoro, ancora lui, trova però il gol del pari con un gran bel tiro dalla distanza sul quale Moldovan nulla può. Passando quattro minuti e Laurientè fa altrettanto: gol fotocopia, ancora dalla distanza e neroverdi di nuovo avanti. Al minuto 76 titoli di coda: Moro fa il 3-1. Da registrare nei minuti finali un gol annullato a Zaro per spinta su Muharemovic: sarebbe stato il 2-3. Il Sassuolo rivede la Serie A, promozione che potrebbe arrivare… dal divano.