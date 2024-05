Il Sassuolo vuole ripartire subito col botto. Per vincere la B chiama Grosso in panchina

Riparte da Fabio Grosso, il Sassuolo retrocesso in B, scegliendo un tecnico che la B l’aveva vinta – e con tre giornate di anticipo – nel 2022/23 con il Frosinone. Nulla di ufficiale – la conferma arriverà con tutta probabilità oggi dall’AD neroverde Giovanni Carnevali, che rompe un lungo silenzio parlando in conferenza stampa – ma non vale nemmeno la pena di aspettarla, l’ufficialità, dal momento che la notizia – diffusa da Sky nel primo pomeriggio – ha trovato più conferme. Da Palermo in primis, altra società con cui Grosso stava trattando, e da Lione, che aveva ‘arruolato’ Grosso a inizio stagione e, dopo averlo esonerato a fine novembre, aveva già regolato le pendenze contrattuali del caso, lasciandolo padrone del proprio destino.

Il Sassuolo, che a sua volta aveva già ‘liberato’ Alessio Dionisi sulla base di una clausola che in caso di retrocessione rescindeva il contratto che legava l’uno all’altro fino al 2025, teneva d’occhio sia l’ex Alberto Aquilani, la stagione scorsa a Pisa, che Vincenzo Vivarini, blindato tuttavia da un robusto contratto con il Catanzaro oltre il quale era difficile andare. Ecco allora il colpo a sorpresa, ovvero l’ex campione del mondo del 2006, quello del rigore contro la Francia che spedì tutta Italia in piazza festeggiare, cui il Sassuolo chiede di ridare ‘gamba’ e soprattutto entusiasmo ad un progetto un tantino depresso dagli esiti della stagione che, tra il Mapei Football Center e il Mapei Stadium, non si credeva di poter vivere. Invece è successo, di viverla, e tocca ricominciare, in casa neroverde, facendo quanto si deve. Quanto si deve, evidentemente, è una ‘ripartenza’ col botto, in perfetto stile Mapei, e da qui l’idea di tornare su quel Grosso già rincorso l’estate scorsa e anche nel corso della stagione, quando le strade di Dionisi e dei neroverdi sembravano dividersi – succederà comunque – ma non se ne fece nulla, anche perché Grosso era ancora legato al Lione. Liberatosi dagli obblighi contrattuali che lo saldavano al club francese, Grosso è ridiventato ‘contendibile’ e tanto Palermo quanto Sassuolo lo hanno sondato, non senza insistenze.

L’avrebbero – l’hanno – spuntata i neroverdi, che contano il tecnico classe 1977 possa ripetere quanto fatto in Ciociaria poco meno di un anno fa. Perché, come detto, la serie B Grosso l’ha già vinta, e ci ha pure navigato parecchio prima di vincerla: un playoff con il Bari nel 2017/18, 34 gare e 49 punti nel Verona la stagione successiva e, dal 2020 al 2023, tre stagioni nel Frosinone: prima un decimo posto, poi un nono e poi la promozione in A: esattamente il traguardo che il Sassuolo chiede all’eroe di Berlino che ne colorò di azzurro il cielo – quel rigore in finale è un’icona – di tagliare nel più breve tempo possibile.

Stefano Fogliani