Il sax di Manfredi in un’imperdibile jam session

Una delle tante qualità che la critica riconosce al sassofonista geminiano Riccardo Manfredi è l’approccio ai materiali che vengono trattati con "aplomb" cameristico, scritture o arrangiamenti organizzati per emersioni ricorrenti di fantasia, esecuzioni accurate, dalle dinamiche al suono. Un artista di rilievo nazionale che il pubblico fidelizzato delle jam session del lunedì potrà ascoltare domani sera dalle 21.15 al live club Centrale 66 di Abate Road, ospite speciale del Free Quartet. Palco condiviso secondo una scaletta preordinata, aperta nella fase finale ai musicisti e ai cantanti che vorranno partecipare. Concerti organizzati dall’associazione Amici del jazz di Modena. Sassofonista apprezzato per le tessiture sofisticate degli spazi solistici, Manfredi aggancia una dimensione estetica di ampio respiro, grazie anche a un costante supporto reciproco e un ascolto attento del gruppo che lo ospita. Tutt’altro che banali gli esordi, dalle acrobatiche performance dei primi anni Novanta con il Confusion Quartet al trasvolo da meno che ventenne verso la galassia della musica nera, veicolato dal mondo sghembo dei Calypso Night, crogiolo di ritmi a forti tinte caraibiche e jazz allo stato liquido, privo di etichettature. Esperimento che guardava in alto al punto dal meritargli una menzione nel "Nuovo jazz italiano, dizionario degli autori" di Roberto Franchini del 1998, nonché in "Cento anni di storia del jazz a Modena". "Musica per ballare e per divertirsi – come viene sottolineato nella prefazione del tomo scritto dallo stesso autore –, musica da ascoltare, musica per pensare e per sognare". Solida fama Manfredi se l’è conquistata anche per avere diretto il settimanale News Spettacolo per più di vent’ anni per poi riprendere l’attività concertistica come insegnante della scuola Musik Master. Altolocati i seminari seguiti con Peter Guidi, Spike Wilner e anche con Barry Harris, Anthony Pinciotti e Jeremy Pelt. Patinate le ribalte jazzistiche con Paolo Fresu, Furio Di Castri, Achille Succi, Guglielmo Pagnozzi, Piero Odorici, Paolo Birro, Aldo Zunino, Massimo Manzi. Smaglianti gli impulsi funk e coolness nella prima big band Jazz in it di Vignola. Solita formazione, quella del Free Quartet che ospita la jazz star, musicisti di talento, da Cesare Vincenti alla chitarra e Lucio Bruni al pianoforte a Glauco Zuppiroli al contrabbasso e Lucio Caliendo alla batteria.

Gian Aldo Traversi