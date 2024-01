Il sax di Sciarrone ospite del Free Quartet

Omaggi ai miti in tutte le rimodulazioni, étoile che brillano nel segno della trasversalità. Secondo una scaletta speziata di belle intenzioni musicali, sarà il sassofonista bolognese Federico Sportelli Sciarrone, ospite del Free Quartet, ad aprire lunedì (ore 21.45) la jam session del Centrale 66 dedicando la prima parte del concerto agli esponenti glamour del jazz tradizionale come Duke Ellington e Count Basie, con una stupefacente tavolozza di registri, un’attraente selezione di quello che in fatto di musica improvvisata e super codificata ci si aspetterebbe. Che è poi la chiave scelta a garantire l’equilibrio della musica anche dai singoli componenti del Free Quartet (Cesare Vincenti alla chitarra, Lucio Bruni al pianoforte, Enrico Lazzarini al contrabbasso e Andrea Burani alla batteria).

Sassofonista e compositore di talento, con la consorte Sara Sophie Ramponi, storytelling sofisticata, Sportelli ha dato vita a pièce e show musicali di successo, rifuggendo dall’autodidattica, specializzandosi in jazz, dopo gli studi e i diplomi classici, grazie ai corsi di docenti illustri da Jerry Bergonzi e Barry Harris a Steve Gut, Franco D’Andrea e Tino Tracanna. Il backgroud è di quelli che luccicano: nel 2000 s’è fatto valere nell’ambito della musica leggera partecipando a trasmissioni televisive Mediaset con ospiti come Renzo Arbore e Jose` Feliciano, seguendo lo showman Pippo Baudo nella tournée teatrale dedicata agli sviluppi della musica italiana. Dal 2001 s’è dedicato prevalentemente alla musica jazz esibendosi nei principali jazz club e teatri. Solide e continue le sue partecipazioni ai festival più rilevanti.

Gian Aldo Traversi