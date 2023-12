"Il SegnaLoria", premi ai vincitori

Domani doppio appuntamento nell’auditorium della biblioteca “Loria” (via Rodolfo Pio 1A): alle 20:30 infatti è in programma la premiazione dei vincitori de “Il SegnaLoria”, sfida di letura giunta alla seconda edizione; alle 21:15 invece arriveranno gli “Auguri con i libri”, ricca serie di letture consigliate: a suggerire titoli e autori saranno Alessandra Burzacchini, Giuliano Merighi e Laura Vignoli. La loro bibliografia commentata sarà poi disponibile sia nella biblioteca “Loria” sia presso la libreria “La Fenice” di via Mazzini 15, in collaborazione con la quale viene organizzato l’appuntamento.

L’ingresso all’auditorium è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.