Il segretario Diego Lenzini: "Una metro senza barriere con 12 fermate in città"

Il segretario del Pd Diego Lenzini interviene nel dibattito sul futuro del Gigetto, preso di mira come non mai dopo la modifica della normativa che potrebbe allungare i tempi di attesa degli automobilisti.

Lenzini, cittadini modenesi in rivolta, anche i vostri sindaci del distretto si lamentano. "Il Gigetto non è visto come il treno dei modenesi, in città fa solo tre fermate, è comprensibile che i cittadini si infurino. Ma parliamo di un’infrastruttura che potenzialmente può essere una grande opportunità per il territorio, a patto di trasformarla in qualcosa di agile ed efficiente".

Una grande opportunità? "Pensiamoci: stiamo parlando di una linea che collega quattro ospedali tra cui il Policlinico e Baggiovara, due plessi scolastici, piscine, due parchi, due aree industriali. E attraversa l’area residenziale più popolosa della città, raggiunge i centri di città importanti come Sassuolo e Formigine. Un’ottima alternativa alla mobilità privata".

Qual è la soluzione? "Ci sono tante opportunità che la tecnologia ci permette. Noi come Partito democratico proponiamo di far evolvere Gigetto in una specie di metropolitana di superficie, un mezzo che mantenga la ferrovia ma senza passaggi a livello, sostituiti da semafori con tempi di attesa molto più brevi. E colleghi prima di tutto Modena e Sassuolo, per poi prolungarla fino a Vignola e Maranello. Non solo...".

Quali altri percorsi? "Da Sassuolo si potrebbe andare anche a Reggio Emilia, utilizzando la ferrovia che esiste già, fino a raccordarla alla stazione Medio Padana, quindi collegare Modena all’Alta velocità. Dall’altra parte si potrebbe raggiungere Carpi, sempre con i binari esistenti, e anche Rubiera attraverso la predisposizione lasciata sulla diagonale. Sarebbe un trasporto di massa con elevate velocità commerciali, che connette un’area vasta da Carpi a Reggio Emilia la cui spina dorsale sarebbe la Modena Sassuolo, un Gigetto 2.0".

Di quante fermate parliamo? "Solo in città potrebbero diventare 10-12, attualmente sono tre. Per arrivare a parlare di fermate però bisogna aprire un percorso con la Regione (in sede di discussione del Prit) serio e di prospettiva per risolvere le difficoltà di gestione e di finanziamento: si possono superare solo con un territorio unito da Modena a Reggio".

Spostandoci sul futuro di Seta, condivide la battaglia dell’amministrazione per rivendicare una maggiore autonomia rispetto a Tper? "Non è, e non deve essere un battaglia di qualcuno contro Tper, ma la volontà di esercitare una governance su di una partecipata, in collaborazione con Tper. L’assetto societario però, holding, azienda unica, accordo con la Romagna, sono il mezzo. Il fine è garantire un sistema di trasporto pubblico efficiente per i cittadini. Servono fondi, ma senza idee nessuno ti dà dei soldi. Dobbiamo andare a bando e ci si deve andare con un progetto di trasporto pubblico all’altezza di Modena, non sicuramente con l’attuale servizio. Va bene tornare ai livelli del 2023, ma dobbiamo dirci che due anni fa il servizio non era una meraviglia".

A proposito, le esternazioni di Zanca davanti ai sindacati, la lite con Guerzoni, l’intervista dell’altro a quanto pare hanno indispettito molti. Nel Pd sono state interpretati come attacchi al Pd? "Ci sono state state tensioni. Zanca fa politica da 40 anni, da socialista-craxiano di lunga esperienza, sa che non è utile a nessuno scontrarsi col partito che tiene in piedi la maggioranza e col 49% dei consensi all’ultima tornata elettorale. Nei confronti di Guerzoni, e non solo, ha fatto uno scivolone da censurare: la dialettica tra assessori o in maggioranza è sana ma nei luoghi e nei modi opportuni, dentro la giunta o in maggioranza. A Modena siamo abituati ad un altro mondo di intendere la politica e i rapporti: ci si confronta, si discute e si decide con unico obiettivo Modena e i modenesi Le uscite scomposte nei tavoli istituzionali o sui giornali non ci appartengono. Mi sono confrontato col sindaco perché non deve mai più ripresentarsi un problema simile".

Cambiando argomento. Sta per ‘scadere’ il tempo della segretaria provinciale a termine di Marika Menozzi, provvederete alla scelta del segretario definitivo? "Come per i trasporti, anche in questo caso la politica vede opportunità dove gli altri spesso vedono problemi. Menozzi porterà a termine la fase di ascolto dei territori, possiamo dire che entro fine anno faremo il punto e decideremo come muoverci".