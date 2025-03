Il ’Selvaggio Blu Laggiù’, . Saltini espone al Rosso Tiepido

‘Il Selvaggio Blu Laggiù’ è il titolo della nuova mostra dell’artista carpigiano Andrea Saltini, a cura di Anna Vittoria Zuliani. L’esposizione inaugura sabato 22 marzo, alle 18.30, al Rosso Tiepido di Modena (via Emilia Est, 1420/2) e sarà visitabile fino al 4 maggio. La personale conferma diversi dei temi divenuti fondamentali nella ricerca artistica di Saltini, un viaggio intenso e riflessivo che esplora la natura della rappresentazione attraverso una serie di grandi opere che sfidano le convenzioni visive. In ‘Il Selvaggio Blu Laggiù’, Saltini utilizza la tecnica della mise en abyme per creare un ambiente visivo intriso di citazioni e riferimenti, invitando il pubblico a un dialogo costante tra passato e presente, tra realtà e messa in scena. Le sue opere non sono solo rappresentazioni di se stesse, ma vere e proprie porte d’accesso a temi profondi e attuali come identità, alterità e percezione. L’artista non mira a destabilizzare le aspettative del pubblico, ma piuttosto a stimolare una lettura stratificata delle sue creazioni. Ogni elemento visivo è concepito per suggerire significati alternativi, creando un’interazione dinamica con lo spettatore. La mostra promette di rivelare e sublimare un dialogo continuo tra l’opera e chi la osserva, un’esperienza che riflette l’intima poetica e lo stesso processo creativo di Saltini. Come scrive la curatrice, "quella di Andrea Saltini è una ricerca introversa, inesauribile, complessa e cerebrale. Le sue opere sono un estremo e disperato tentativo di mise en abyme (storia nella storia, sogno nel sogno".

m.s.c.