Il Seminario celebra i suoi 200 anni. In dono anche un’opera di Alfarano

Ricorrono in questi giorni i 200 anni da quando il duca Francesco IV d’Este diede al Seminario di Modena la sede attuale, accanto alla chiesa di San Francesco. Fra le diverse iniziative previste in occasione di questo importante anniversario, spicca l’inaugurazione, che avverrà oggi alle 18, di un’opera che l’artista modenese Daniela Alfarano ha voluto donare al Seminario. Si tratta di una colomba in volo, eseguita a matita su legno. "Ho iniziato a disegnare colombe, scrive l’artista, per un fatto intimo, una necessità. Le loro piume significano per me un addio e un arrivederci. Le stesse colombe che sento come simbolo universale di fede, purezza e di pace". Per Daniela Alfarano esse rappresentano il viaggio verso il Divino, "una salita verso noi stessi". Nel seminario metropolitano da tempo sono esposte altre due colombe, realizzate dall’artista a matita su carta.

"La terza colomba che sarà pure esposta permanentemente in seminario, spiega Daniela Alfarano, è un’opera dedicata a mia madre. Mi conforta il fatto che volerà in un luogo meraviglioso e che resterà lì per sempre, per dare gioia. Visitando queste stanze silenziose, ho avvertito un battito d’ali e poco più avanti mi è apparsa una piccola piuma bianca. Forse un angelo? Forse una colomba? Ho provato il desiderio di ricostruire questo mio attimo eterno ed etereo collocando un’ulteriore colomba e come frammento una piuma a trasportare, verso una realtà che porti alla conciliazione e al perdono; un Giubileo".

"Questa arte figurativa è piena di poetica – ha scritto Arnoldo Mosca Mondadori –, non posso dimenticare lo stupore di Ennio Morricone quando ricevette in dono una delle colombe disegnate da Daniela Alfarano e rimase anch’egli stupito dalla tecnica. Trarre la luce dal buio: non disegnare una colomba ma trarla, farla emergere, con la pazienza della tecnica che deve unirsi alla poesia, alla delicatezza, alla visione… E questo segno che viene dall’Alto ci dà respiro".