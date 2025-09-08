Il senatore Barcaiuolo ’commissario’ a Firenze

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in qualità di presidente di Fratelli d’Italia, ha nominato il senatore modenese e coordinatore regionale del partito in Emilia-Romagna, Michele Barcaiuolo, commissario di Fratelli d’Italia per la città di Firenze in vista delle prossime elezioni regionali. Una nomina che rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’affidabilità e della qualità del lavoro del dirigente modenese.

"A Giorgia – le parole di Barcaiuolo – come sempre, non posso che rispondere ’presente’. Sarà certamente un’esperienza formativa, e avverto la responsabilità del compito. Sono convinto che ogni dirigente dovrebbe avere, nel corso del proprio percorso politico, l’opportunità di conoscere da vicino anche altre realtà territoriali, dalle quali si può soltanto imparare".

"La cosa di cui vado più orgoglioso tuttavia è il fatto che, pur essendo inevitabilmente un po’ meno presente sul territorio nelle prossime settimane, so di poter essere tranquillo perché a Modena e provincia sta crescendo un ottima e giovane classe dirigente pertanto Fratelli d’Italia è in in buone mani. Questo perché si è radicato quel principio che da tempo, anche in modo ripetitivo, continuo a ribadire: l’Italia viene prima di Fratelli d’Italia, e Fratelli d’Italia viene prima dei percorsi individuali di ciascuno", conclude il senatore.