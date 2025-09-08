Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accoltellato in ostelloLaura PausiniInsetto nell'orecchioProf a 20 anniMeteoMiss Italia
Acquista il giornale
CronacaIl senatore Barcaiuolo ’commissario’ a Firenze
8 set 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Il senatore Barcaiuolo ’commissario’ a Firenze

Il senatore Barcaiuolo ’commissario’ a Firenze

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in qualità di presidente di Fratelli d’Italia, ha nominato il senatore modenese e...

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in qualità di presidente di Fratelli d’Italia, ha nominato il senatore modenese e...

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in qualità di presidente di Fratelli d’Italia, ha nominato il senatore modenese e...

Per approfondire:

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in qualità di presidente di Fratelli d’Italia, ha nominato il senatore modenese e coordinatore regionale del partito in Emilia-Romagna, Michele Barcaiuolo, commissario di Fratelli d’Italia per la città di Firenze in vista delle prossime elezioni regionali. Una nomina che rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’affidabilità e della qualità del lavoro del dirigente modenese.

"A Giorgia – le parole di Barcaiuolo – come sempre, non posso che rispondere ’presente’. Sarà certamente un’esperienza formativa, e avverto la responsabilità del compito. Sono convinto che ogni dirigente dovrebbe avere, nel corso del proprio percorso politico, l’opportunità di conoscere da vicino anche altre realtà territoriali, dalle quali si può soltanto imparare".

"La cosa di cui vado più orgoglioso tuttavia è il fatto che, pur essendo inevitabilmente un po’ meno presente sul territorio nelle prossime settimane, so di poter essere tranquillo perché a Modena e provincia sta crescendo un ottima e giovane classe dirigente pertanto Fratelli d’Italia è in in buone mani. Questo perché si è radicato quel principio che da tempo, anche in modo ripetitivo, continuo a ribadire: l’Italia viene prima di Fratelli d’Italia, e Fratelli d’Italia viene prima dei percorsi individuali di ciascuno", conclude il senatore.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata