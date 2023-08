Il senso del sacro per l’Appennino Melodie celestiali di mezza estate

"Vergin tutto amor" è il concerto – interamente dedicato a composizioni sacre – in programma stasera alle 19 nella chiesa parrocchiale di Pievepelago (ingresso libero), per la rassegna ’Note e arte nel Romanico’: protagonisti saranno l’arpista Davide Burani e la violoncellista Maria Cecilia Berioli, con il soprano Paola Sanguinetti che eseguiranno brani di Caccini, Cherubini, Durante, Mercadante e Verdi, oltre a pagine strumentali di Haendel, Leoncavallo e Tournier.

Tre interpreti di grande carisma ed esperienze internazionali. Il maestro Burani, docente all’Istituto superiore di studi musicali Peri di Reggio Emilia, è prima arpa della Filarmonica dell’Opera italiana e collabora con numerose formazioni sinfoniche: ha all’attivo varie incisioni discografiche, con la riscoperta di perle del repertorio per arpa ed eleganti trascrizioni. Lo riascolteremo anche venerdì 11 a Fiumalbo. Maria Cecilia Berioli è stata primo violoncello di varie orchestre, collaborando anche con l’Orchestra nazionale della Rai: è direttore artistico dell’Umbria Ensemble. Paola Sanguinetti, accanto a un’intensa attività concertistica, collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli, che ha affiancato in tour in tutti i continenti: è stata sua ospite anche per il concerto che ha inaugurato il Teatro del Silenzio a Laiatico.

Sempre in Appennino, stasera alle 20.15 nella chiesa di Serpiano (Riolunato) farà tappa la rassegna "Armoniosamente": dopo una visita storico artistica della chiesa, a cura di don Paolo Boschini, si terrà il concerto dell’organista Luciano Zecca. Gli appuntamenti proseguiranno anche domani sera a Villa Marchesi di Ravarino (in occasione di "Calici di stelle" nella notte di San Lorenzo) con il Quartetto d’archi "L’Estro Armonico" e il soprano Tania Bussi.

s. m.