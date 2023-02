Il senso di comunità nel giorno di San Geminiano

Bellissimo vedere di nuovo le strade davvero piene per San Geminiano, e il corteo che mancava da un po’, e a me è piaciuta anche la nuova disposizione delle bancarelle. Si dica quel che si vuole ma questa è una festa che non invecchia mai e penso che, a partire dalla messa del vescovo in cattedrale, sia il momento in cui ci si sente davvero modenesi e davvero parte di una comunità. Quindi viva San Geminiano che ci tiene sempre insieme anche in questi anni complicati in cui abbiamo tutti paura di un colpo di tosse!

Lettera firmata