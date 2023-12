Il settore cultura approda a Palazzo Comunale

Con lo spostamento del settore Cultura nei locali del terzo piano del Palazzo comunale avvenuto nei giorni scorsi, si è concluso, entro l’anno come annunciato, il piano di razionalizzazione delle sedi comunali che ha portato a lasciare l’immobile in locazione di via Galaverna 8 con un risparmio per il Comune di Modena di 510 mila euro all’anno. Il piano ha infatti previsto il superamento di sedi in affitto e privilegiato soluzioni che consentono accorpamenti di funzioni.

Dapprima hanno traslocato i settori Politiche Sociali, Risorse umane, Servizi educativi che hanno lasciato via Galaverna per trovare casa nei quattro piani (dal primo al quarto) acquisiti dal Comune nell’edificio di via Santi 14, accanto alle torri dove, ai civici 40 e 60, si trovano già anagrafe e diversi altri uffici comunali.

Mentre il personale di Fondazione Cresciamo, che era presso gli uffici del Settore Servizi educativi in via Galaverna, si è spostato in locali del Centro educativo Memo del Comune, in viale Barozzi. Nelle ultime settimane si è spostato anche il Settore Sport e Politiche giovanili che ora si trova nei locali di proprietà comunale situati ai piani terra e secondo di via Newton 150, dove ha sede anche il punto prelievi dell’Ausl; sono rimasti invariati i riferimenti telefonici e i contatti mail degli uffici.

Infine, ultimo tassello, sono stati gli uffici del Settore Cultura a lasciare, appena prima di Natale, i locali di via Galaverna per spostarsi in piazza Grande, al terzo piano del Palazzo comunale.

Qui, nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica e impiantistica vengono recuperate anche aree dell’edificio oggi poco o per niente utilizzate consentendo appunto di accogliere uffici, oltre che di ampliare l’accettazione comunale con la creazione di spazi per i turisti e visitatori.

Terminati i lavori di tinteggiatura, entro l’anno viene quindi restituita alla proprietà l’intero immobile di via Galaverna 8, sede di servizi comunali per oltre quarant’anni.

