Il ’siluro’ ricompare al parco Amendola: "Moria di pesci. E a sparire sono anche le papere"

Riecco il pesce siluro al parco Amendola in tutto il suo metro e mezzo di lunghezza. O meglio, ce ne sono sempre stati, ma di solito restano sui fondali. Da qualche giorno ne è comparso uno in superficie (a causa delle temperature tropicali) nel lago tondo: "Adesso ci spieghiamo la sparizione di anatroccoli e papere, quel tipo di pesce è una piaga per l’ecosistema – spiega Maria Luisa Ascari, pescatrice da 40 anni – qualcuno viene a portarli qui perché è impossibile che ci arrivino da soli. Sono chiamati gli squali dei fiumi: si nutrono di tutto ciò che si muove, le anatre le annegano e poi le mangiano". E vengono in mente quei mattacchioni di ’Radio Freccia’ intenti a rubare il pesce siluro nella casa dei ricconi. "Inizialmente in passato qualcuno li ha introdotti perché è più divertente pescare i pesci grossi, poi la situazione è sfuggita di mano".

L’anno scorso si è proceduto alla pesca (ci fu il caso di un altro esemplare di ben due metri) da parte di una ditta specializzata, ma è chiaro che questa tipologia – considerata aliena, da una quarantina d’anni inserita nella nostra fauna – si riproduce e può raggiungere dimensioni enormi. "Per mancanza di ossigenazione – spiega Piero Milani del centro Fauna selvatica il Pettirosso – i pesci siluro vengono su e si notano di più, ma di fatto ci sono da sempre, eviterei particolari allarmismi. Il problema è che è molto difficile pescarli, occorrono dei professionisti, la loro cattura è particolarmente complicata".

Tra l’altro la (ri)comparsa del pesce siluro si associa a un altro fenomeno in corso: la moria di pesci "dovuta – secondo i frequentatori del parco – all’abbassamento del livello dell’acqua nel lago più grande: "Nel lago tondo – spiega Cristina Martinelli – l’ossigenazione è buona e il livello dell’acqua adeguato, nel lago grande invece no. Forse si è riaperta di nuovo una falla sul fondale. Chiediamo al Comune di intervenire". Di fatto "anche ieri mattina sono comparse delle carpe morte, l’odore è nauseabondo".

Gianpaolo Annese