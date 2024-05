Il simbolo del terremoto. Finale Emilia, l’annuncio : "Entro l’anno il bando per ricostruire la Torre"

"Entro la fine dell’anno confidiamo di poter bandire la gara d’appalto per la ricostruzione della Torre dei Modenesi". Lo ha annunciato il sindaco di Finale Claudio Poletti, al termine della Santa Messa – celebrata sabato sera nella chiesa del Seminario – nel 12° anniversario del sisma. La cerimonia è stata anticipata di due giorni perché proprio oggi il sindaco e il vicesindaco di Finale accompagneranno a Roma una delegazione del Gruppo di volontari di Protezione Civile (che celebra il suo 25° anno di attività), per visitare il Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

Alla Messa erano presenti il sindaco Claudio Poletti, il vicesindaco Michele Gulinelli, l’assessore alla cultura Elisa Cavallini, oltre a rappresentanze della Polizia Locale, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco. Don Daniele Bernabei, parroco di Finale, ha preso spunto dalla solennità della Pentecoste e dal tema del fuoco per sottolineare l’importanza dell’impegno personale e della responsabilità quotidiana, che si esplicano appunto anche nel lavoro degli amministratori e delle forze dell’ordine. Dalla drammatica notte del terremoto sono trascorsi 12 anni, "l’emergenza è superata, anche se restano tante cose da fare – ha detto il sindaco, in un intervento al termine della cerimonia religiosa –. Domenica verrà inaugurato il Duomo, ricostruito, chiesa della comunità". La riapertura del Duomo – ha aggiunto – è un segnale di vita e di vitalità per un centro storico che ha sofferto e sta soffrendo quello che è successo, "e sarà anche il punto di partenza a cui faranno seguito altre ricostruzioni che ci restituiranno la nostra città completamente rinnovata. Ci vorrà tempo ma è il nostro impegno".

Poletti ha rimarcato tuttavia che la ricostruzione ha due volti, quello ‘fisico’ degli edifici o dei monumenti, e quello apparentemente ‘impalpabile’ delle relazioni che sembra essersi appannato o smarrito: "Viviamo in una conflittualità continua, non siamo più aperti al confronto su valori come la pace e la convivenza civile", ha osservato il sindaco. "Siamo una città che sa di essere stata bella ma non rinuncia a esserlo di nuovo", ha ricordato: per curare le ferite che ancora segnano il nostro assetto urbano, c’è bisogno dell’aiuto di una comunità in cui non si perda mai il senso degli obiettivi comuni, "del rispetto e della coesione sociale". Poletti ha concluso con un riferimento alla solennità di Pentecoste: "Prego perché lo Spirito Santo non solo discenda, ma ci dia la forza di essere all’altezza del nostro compito".