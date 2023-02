"Il sindaco annunci presto il settimo assessore"

di Maria Silvia Cabri

Chi si aspettava che dall’assemblea di aggiornamento del programma amministrativo della maggioranza, che si è svolta ieri mattina al Circolo Arci Giliberti, uscisse il nome del settimo assessore, è rimasto deluso. "E’ stata una bella mattinata di politica", l’ha definita il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Opinione condivisa da più fronti, per l’occasione di dialogo e confronto. Tuttavia, l’attesa sul tema caldo dell’allargamento della maggioranza ad altre forze politiche nell’alveo del centro sinistra, con la nomina del settimo assessore di Giunta (attualmente a sei, dopo le dimissioni di Marco Truzzi, da novembre scorso, ndr), non è stata compensata da alcuna ‘rivelazione’. Eppure nell’annunciare l’assemblea di aggiornamento del programma amministrativo era contemplata anche la "disponibilità a capire se da altre forze politiche possano venire elementi d’aiuto, stimolo, contributo non solo programmatico, ma pure concreto nel governare i processi di cambiamento della città, anche nella prospettiva di entrare in Giunta comunale".

Già dalla fine dell’anno il sindaco aveva in più occasioni espressamente auspicato un possibile allargamento della maggioranza, con evidente riferimento ad Azione e Italia Viva, il cosiddetto ‘Terzo Polo’ e alla lista civica Carpi Futura. Il tempo è passato, a breve il Consiglio comunale sarà impegnato nell’approvazione del bilancio, ma la situazione non pare mutata. L’appello è stata accolto, a oggi, solo da Giorgio Verrini, referente locale di Azione, partito di Calenda: "Confermiamo la disponibilità verso la maggioranza – afferma Verrini – Abbiamo un candidato ormai noto. Aspettiamo che il sindaco sciolga la riserva".

Presente anche una rappresentanza di Carpi Futura: "Il confronto è giusto – commenta il presidente Sergio Vascotto –. Certo ci aspettavamo un qualche ‘annuncio’ importante, ma oltre al ringraziamento a noi e ad Azione per la presenza, il sindaco non è andato. Restiamo della nostra opinione: non intendiamo partecipare alla fase finale del mandato di Bellelli, in un’ottica di gestione strumentale del potere. Siamo una lista civica, non ideologica, e come tale valutiamo le proposte avanzate caso per caso, da ogni parte. Attenderemo di vedere chi sarà il nuovo candidato per il 2024". Assente invece Italia Viva: "Abbiamo scelto di non partecipare – spiega Saverio Catellani – perché a nostro avviso questo era un evento interno alla maggioranza della quale non facciamo parte. Il discorso può restare aperto ma in vista delle elezioni del 2024, non adesso".