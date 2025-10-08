L'emergenza sottovalutata

8 ott 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
Il sindaco Borghi perde pezzi, Ferrari del M5s lascia la maggioranza

La maggioranza che sostiene il sindaco Sauro Borghi inciampa alla prima occasione che si presenta e perde a pochi mesi dalla elezione del maggio scorso un pezzo del suo gruppo. Abbandona la maggioranza il consigliere Matteo Ferrari, unico esponente del Movimento 5 Stelle.

Il motivo che ha portato alla inattesa rottura riguardava la mozione presentata dallo stesso Ferrari di istituire una commissione che approfondisse i contenuti della relazione di fine incarico consegnata a luglio dalla ex segretaria comunale pro-tempore, dottoressa Giuseppina Crisci.

Nella sostanza la dirigente lasciando l’incarico aveva mosso pesanti rilievi riguardo alla "assenza di controlli amministrativi, ostacoli e mancanza di collaborazione degli uffici nello svolgimento dei controlli, potenziali conflitti di interesse, mancanza dell’ufficio disciplinare amministrativo, potenziale pregiudizio per la regolarità della azione amministrativa dell’Ente".

La richiesta di Ferrari è stata bocciata a maggioranza e questo ha determinato l’abbandono dell’esponente pentastellato del gruppo consiliare "San Prospero 2030 - Sauro Borghi sindaco".

"Incredibile il contesto in cui si è svolto il dibattito – ha commentato l’esponente di San Prospero per il cambiamento Bruno Fontana – e la decisione di dimettersi dal gruppo di maggioranza dimostra la serietà di chi non vuole farsi imporre condizioni e lascia trasparire il momento di difficoltà che già sta attraversando la giunta Borghi".

Alberto Greco

