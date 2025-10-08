Il sindaco Borghi perde pezzi, Ferrari del M5s lascia la maggioranza

La maggioranza che sostiene il sindaco Sauro Borghi inciampa alla prima occasione che si presenta e perde a pochi mesi dalla elezione del maggio scorso un pezzo del suo gruppo. Abbandona la maggioranza il consigliere Matteo Ferrari, unico esponente del Movimento 5 Stelle.

Il motivo che ha portato alla inattesa rottura riguardava la mozione presentata dallo stesso Ferrari di istituire una commissione che approfondisse i contenuti della relazione di fine incarico consegnata a luglio dalla ex segretaria comunale pro-tempore, dottoressa Giuseppina Crisci.

Nella sostanza la dirigente lasciando l’incarico aveva mosso pesanti rilievi riguardo alla "assenza di controlli amministrativi, ostacoli e mancanza di collaborazione degli uffici nello svolgimento dei controlli, potenziali conflitti di interesse, mancanza dell’ufficio disciplinare amministrativo, potenziale pregiudizio per la regolarità della azione amministrativa dell’Ente".

La richiesta di Ferrari è stata bocciata a maggioranza e questo ha determinato l’abbandono dell’esponente pentastellato del gruppo consiliare "San Prospero 2030 - Sauro Borghi sindaco".

"Incredibile il contesto in cui si è svolto il dibattito – ha commentato l’esponente di San Prospero per il cambiamento Bruno Fontana – e la decisione di dimettersi dal gruppo di maggioranza dimostra la serietà di chi non vuole farsi imporre condizioni e lascia trasparire il momento di difficoltà che già sta attraversando la giunta Borghi".

