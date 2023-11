Il sindaco del dopoguerra: "I valori di Corassori ci guidano anche oggi"

"Alfeo Corassori guidò Modena nel passaggio dalla dittatura alla libertà, diresse la ricostruzione materiale e morale dopo la guerra e gettò le basi dello sviluppo economico e civile della città. La sua eredità è ancora qui e il suo esempio deve guidarci anche per il futuro".

Con queste parole il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda il primo sindaco della Modena libera e democratica, di cui ieri ricorrevano i 58 anni dalla morte. "Fu un uomo di grande cuore – continua Muzzarelli - e di grande intelligenza politica, di una politica che sapeva guardare avanti e non indietro; una politica fatta di valori forti e una grande visione del futuro. I valori di Corassori erano l’uguaglianza, la libertà e la solidarietà, per una comunità aperta, accogliente e unita. Sono i valori che ci devono guidare anche per l’oggi e per il domani".

Alfeo Corassori nasce a Campagnola di Reggio Emilia il 3 novembre 1903. Figlio di contadini, si trasferisce a Carpi dove lavora nei campi come bracciante e svolge attività politica sin da giovanissimo. Sedicenne si iscrive alla federazione giovanile socialista, ma già nel 1921 aderisce al neonato Partito comunista d’Italia, fondando la Federazione modenese insieme a uno sparuto gruppo di militanti. Perseguitato e condannato più volte al carcere e al confino dal Tribunale Speciale, dopo l’8 settembre 1943 è tra gli organizzatori del movimento partigiano modenese e fa parte del triumvirato insurrezionale emiliano. Finita la guerra viene nominato sindaco di Modena dal Cln, e confermato alla guida del Comune con le prime elezioni democratiche del 1946. Eletto in Assemblea Costituente il 2 giugno 1946, rinuncia all’incarico per dedicarsi pienamente all’attività di sindaco sino alle sue dimissioni nel 1962. Muore il 27 novembre 1965. Durante i diciassette da sindaco, la città si lascia alle spalle le ferite e i segni della guerra e cambia il suo volto urbanistico e sociale. Il primo mandato dal 1946 al 1951 è caratterizzato dalla fase dell’uscita conflitto con il Piano della ricostruzione della città. Il Comune affronta i problemi più urgenti in una città segnata dai bombardamenti e dalla riconversione postbellica.

Tra il secondo e il terzo mandato, 195156 e 195660, grazie all’opera delle giunte guidate da Corassori, la città, che vede crescere la sua popolazione di 30mila unità arrivando a circa 140mila abitanti, vive una significativa trasformazione economica, sociale ed urbanistica: viene inaugurato il nuovo Mercato Bestiame, avviata la costruzione del nuovo Policlinico nascono i primi villaggi artigiani.