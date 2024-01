Il sindaco di centrosinistra: "Avviare i profughi al lavoro. Governo senza strategia"

"A Modena nelle prossime ore è previsto l’arrivo di 17 migranti maggiorenni e di un minore. Questo è un altro tassello di un’organizzazione precaria da parte del Governo". Non usa mezzi termini il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli (nella foto), pronto ad accogliere parte delle 336 persone sbarcate nel porto di Ravenna ma anche "molto preoccupato" per la gestione dell’esecutivo Meloni.

Cosa non va?

"L’Emilia-Romagna è stata messa sotto pressione in modo eccessivo. Ci doveva essere un coordinamento regionale della Prefettura di Bologna, che tarda a fare sintesi. Avevamo chiesto una redistribuzione più equa in tutti i Comuni e più collaborazione, invece purtroppo questo non accade. Da agosto a fine anno abbiamo accolto quasi 900 persone, di cui una parte consistente sono minori".

Ha toccato un tema delicatissimo, quello dei minori non accompagnati. Come pensa di affrontalo?

"Noi sindaci legalmente diventiamo i ‘papà’ di questi minori, che vengono scaricati sulle amministrazioni locali. Ho chiesto al Governo e al ministro Piantedosi regole per poterlo fare, ma purtroppo non arrivano".

Quali regole servirebbero?

"Con la ministra Lamorgese prima e con il ministro Piantedosi poi abbiamo provato a ragionare per superare l’idea di considerare i migranti o come ‘tutti clandestini’ o come ‘tutti poverini’. O noi abbiamo il coraggio di guardare con un’altra visione e con un altro obiettivo, anche crudo, l’arrivo di questi migranti oppure non possiamo avere paura di 150mila persone giunte in Italia nel corso dell’anno, anche se sono il doppio del 2022. Questo Governo ha fallito sul tema del blocco degli arrivi. Trasformiamo però questa situazione in opportunità".

Come si può fare?

"Con la ministra Lamorgese avevo organizzato, grazie all’Ance nazionale, uno dei primi corsi per 12 minori stranieri nel settore dell’edilizia, dove c’è tanto bisogno di manodopera. A Modena, con la Città dei Ragazzi, abbiamo organizzato corsi professionali per 60 giovani e con la Regione ci stiamo organizzando per averne presto altri 60".

Questi ragazzi rischiano di essere facile preda della criminalità. La preoccupa?

"Sono molto preoccupato, c’è un mezzo sbandamento in atto. Il Governo non può continuare a fare bandi al ribasso per l’accoglienza. Deve esserci un grande progetto di integrazione, che passa attraverso l’obbligo per i migranti di imparare l’italiano, non solo grazie al volontariato. Serve poi formazione per indirizzare i ragazzi al lavoro e occorre assicurare loro alloggi dignitosi anche dopo i 18 anni. Bisogna evitare che si rifugino nel mondo della delinquenza per trovare le risposte che il pubblico non dà. Questo percorso deve essere lineare e quasi obbligatorio. Chi arriva in Italia non può fare il lazzarone ma deve investire sul suo futuro, che poi diventa anche il nostro futuro.