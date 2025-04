Il sindaco di Formigine: "Tanta rabbia e dolore ma non generalizziamo"

"Quanto accaduto ci colpisce profondamente e lascia un senso di dolore, rabbia e smarrimento". Il sindaco di Formigine Elisa Parenti (nella foto) condanna l’episodio di violenza avvenuto a Tabina di Magreta. "Il nostro primo pensiero va a lei, alla sua sofferenza, al coraggio che ha avuto. Come istituzioni abbiamo il dovere di starle accanto, di proteggerla e di garantirle tutto il supporto necessario".

Parenti ringrazia "i primi soccorritori intervenuti e le forze dell’ordine per il tempestivo lavoro investigativo che ha portato all’immediata individuazione e al fermo del presunto responsabile. È fondamentale che la giustizia faccia ora il suo corso, in modo rapido e rigoroso".

Allo stesso tempo, prosegue il sindaco, "voglio ribadire con forza che non possiamo e non dobbiamo cedere alla tentazione della generalizzazione o della strumentalizzazione. La responsabilità è sempre individuale, mai collettiva. La nostra comunità è e resterà unita nei valori della legalità, del rispetto e della convivenza civile".

Come amministrazione "continueremo a lavorare per rafforzare il presidio del territorio, la collaborazione con le forze dell’ordine e i progetti di prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto verso i più giovani. La sicurezza non è solo un tema di ordine pubblico, ma è anche il frutto di una comunità che si prende cura di sé stessa. E noi, come comunità, non volteremo lo sguardo dall’altra parte".

Parenti si sofferma poi su alcune iniziative possibili per prevenire e contrastare episodi di questo genere e in generale per garantire la sicurezza: "In tema di telecamere e videosorveglianza l’investimento per l’aumento delle installazioni è continuo e costante, con 174 telecamere e 22 varchi, il doppio per abitante del dato di Modena città, ci sono una ventina di telecamere in via di installazione".

Sul fronte assunzioni e personale, "sono in corso le procedure per assumere 3 agenti e un ispettore per la polizia locale".