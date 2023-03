Il sindaco Gargano: "Viaggio della legalità con gli studenti"

Lo aveva preannunciato nei mesi scorsi e ora lo farà: il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, investirà gli 8.300 euro ricevuti a titolo personale dal fondo messo a disposizione da Ministero dell’Interno e Avviso Pubblico per gli "Amministratori sotto tiro", per portare con sé in una gita molto speciale una cinquantina di ragazzi delle terze, quarte e quinte classi dell’Istituto "Spallanzani". A questi studenti, in particolare, sarà proposto un vero e proprio "viaggio nella legalità" che toccherà diverse tappe significative lungo tutta la Penisola: Roma, Napoli, Catanzaro, Roccella Jonica (RC) e infine Pollica (SA). Il pullman partirà alle 4 del mattino di domani e arriverà alla sua ultima tappa martedì, per ricordare, proprio a Pollica, la figura di Angelo Vassallo, l’ex sindaco di questo paese ucciso in un attentato di sospetta matrice camorristica il 5 settembre 2010. "Questa iniziativa – spiega Gargano - nasce dal tentativo di generare opportunità da vicende negative. Grazie all’attività di Avviso Pubblico e al Ministero degli Interni, gli Amministratori sotto tiro hanno beneficiato di fondi come forma di risarcimento e sostegno per le minacce ricevute. A Castelfranco abbiamo deciso di destinare le risorse per un viaggio della Legalità, mutuando l’esperienza da quella del "Treno della Memoria". Maura Zini, dirigente dello Spallanzani, ha rimarcato: "In questo viaggio i partecipanti incontreranno testimoni diretti legati ai temi della legalità".

m. ped.