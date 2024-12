Il sindaco: "La mia lettera a Barbolini? Volevo tutelare i dipendenti"

Nessun tono intimidatorio, piuttosto il richiamo ad un tema, "su cui anche in consiglio tutti i consiglieri sono stati chiamati a riflettere". Il tema è "il ruolo di consigliere comunale, un ruolo di "indirizzo e controllo", dove però il controllo è di natura Politica. Laddove l’interpretazione che si da sconfina nel tecnico, il rischio a mio parere (che però è quello supportato da quanto scritto nell’ex TUEL, ovvero il testo unico enti locali) è di travisare compiti, ruoli e competenze, commettendo errori di natura oggettiva e di opportunità". Il sindaco di Fiorano, Marco Biagini, torna sulla polemica che lo vede protagonista insieme al capogruppo della Lega in consiglio comunale Matteo Barbolini, con uno scambio di missive avente ad oggetto la corretta interpretazione dei ruoli sia di consigliere comunale che di sindaco. "La mia lettera fa seguito a ripetute segnalazioni del consigliere al comune nelle quali peraltro metteva in dubbio l’operato e la serietà dei dipendenti (pl e non solo), su sopralluoghi, valutazioni ed eventuali anomalie riscontrate durante il loro turno di lavoro. Il consigliere – prosegue Biagini - ha il diritto di chiedere e osservare ciò che ritiene e questo gli è stato detto e scritto, così come gli è stato ricordato che per le segnalazioni, come tutti i cittadini, può e deve utilizzare il sistema previsto, ovvero Comuni-chiamo. Il ruolo politico, anche di minoranza, credo si debba appoggiare su un clima di fiducia almeno verso i dipendenti, che tra l’altro sono assunti con concorso e non sono "di qualcuno"; metterne in dubbio profilo e capacità – conclude Biagini - non fa bene al Comune".