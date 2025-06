Il sindaco Mezzetti convoca. Reggianini e Andrea Bosi

Dal Comune per ora non si registrano prese di posizione pubbliche ma, da quanto si apprende, il sindaco Massimo Mezzetti ha convocato per i primi giorni della settimana i due amministratori unici, Stefano Reggianini prossimo all’uscita e il nuovo Andrea Bosi che dovrebbe assumere l’incarico a fine giugno. L’obiettivo è avere una ricostruzione dei fatti rigorosa e trasparente per valutare tutte le azioni necessarie a tutela dell’Agenzia.

Intanto il Pd, per voce del parlamentare modenese Stefano Vaccari (che ha lasciato proprio poche settimane fa il posto di segretario provinciale a Stefano Reggianini) attacca a sua volta il centrodestra. "A fronte di accertamenti in corso – si legge in una nota – dichiarati nella relazione del Collegio dei revisori della società, e di un iter giudiziario ancora da avviare, il senatore Barcaiuolo e il consigliere regionale Platis si ergono a giudici, indicando già responsabilità precise, che sarebbero ovviamente da attribuire al Pd, con la solita, puerile litania dell’occupazione del potere da parte di chi governa il territorio. Non ci faremo trascinare su questo terreno, perché siamo persone serie, e non lo abbiamo fatto in altre città in cui il coinvolgimento di amministratori del centrodestra è ben più acclarato, certo e grave. Al contrario, le cose sono molto semplici: la società condurrà accertamenti e si comporterà di conseguenza per perseguire i responsabili. Saranno eventualmente dei giudici a stabilire responsabilità, che, per il nostro ordinamento costituzionale, sono sempre personali."