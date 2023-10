Il sindaco Muzzarelli: "Tagli ai corsi di italiano e accoglienza ridotta. Il governo cambi passo"

"Basta con l’equazione immigrazione uguale illegalità, il governo cambi passo: sono anche stati tagliati i fondi per i corsi di italiano per stranieri". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli è tornato ieri mattina sull’accoglienza in occasione della presentazione del Festival della Migrazione. "Sono tempi segnati dalla paura e dall’aridità culturale – ha scandito il primo cittadino – ma considerare un uomo come clandestino vuol dire frammentare la società. Sono aumentati gli arrivi, il governo deve prenderne atto: in provincia contiamo 1.700 persone, di cui 900 a Modena città, praticamente il 56-57% delle presenze: il triplo degli arrivi rispetto allo scorso anno, quasi tutti giunti in tempi ristrettissimi. Circostanza che ha fatto alzare la tensione anche rispetto a normative che rendono sempre più difficili le procedure di accoglienza. Identificare l’immigrazione con l’illegalità è sbagliato perché, se c’è effettivamente una minoranza che delinque, c’è la maggior parte di queste persone che invece può diventare un’opportunità per i nostri territori".

Per Muzzarelli l’accoglienza è diventata difficoltosa a causa delle scelte del governo: "Togliere, per esempio, i fondi sui corsi di Italiano per stranieri è un grosso errore, se riduciamo i tempi di permanenza nel Cas (centro di accoglienza straordinaria) e li buttiamo fuori è un problema: ho già fatto presente al ministro Piantedosi che i nostri giardini non sono dei dormitori. Occorre invece aumentare i posti del Sai (Sistema di accoglienza integrata) per i minori non accompagnati perché è ora di smetterla di considerare il fenomeno migratorio un’emergenza: abbiamo bisogno di parlare invece finalmente di un percorso di integrazione". Nello specifico, a Modena i posti Sai sono 60 ma i minori accolti sono 250.

"Siamo l’unico Comune in Italia – ha ricordato Muzzarelli – che, con l’aiuto finanziario della Regione, ha attivato in via sperimentale corsi di formazione per 60 minori stranieri, con la collaborazione di centri come la Città dei ragazzi, per offrire occupazione nelle nostre imprese". Siamo di fronte a un bivio: "O si danno opportunità a questi giovani oppure rischiamo di trovarceli per strada. Non si può abbandonarli a 18 anni e un giorno, occorre costruire una filiera di reale integrazione. Egoisticamente, tra l’altro abbiamo convenienza nel farlo: i nostri imprenditori chiedono manodopera. Con i flussi programmati siamo passati da 250 mila a 450mila, ma gli imprenditori ne chiedono 800mila per gli stagionali, vuol dire che c’è un’esigenza. E dall’altra parte tu li hai già qui: un cittadino giustamente non capisce come mai sono lì a non fare niente".

La strada "è insegnare loro l’italiano, la nostra Costituzione, un lavoro e mettere a punto il percorso per garantire loro un letto e una doccia: abbiamo decine di persone che sono regolari, lavorano e che non hanno trovato ancora un letto e una doccia. Non è dignità questa. Abbiamo diversi progetti, abbiamo chiesto aiuto al Ministero e stiamo lavorando assieme a Caritas e Porta Aperta per garantire un futuro a tutti".