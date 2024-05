Il sindaco Pasini si ricandida nel segno della continuità

Sono due le liste che l’8 e il 9 giugno si contenderanno l’amministrazione del Comune per il prossimo quinquennio: ‘La Scalinata’, civica di area di centro sinistra, che candida a sindaco il primo cittadino uscente Giovanni Battista Pasini, già sindaco di Lama dal 1995 al 2004. L’altra è ‘Lama Mocogno al centro’, civica di centro destra con candidato a primo cittadino Arnaldo Ricchi.

La Scalinata, che "nasce dalla positiva esperienza e dai risultati conseguiti nella legislatura 2019-2024 che si sta concludendo", è composta da 3 assessori e da 3 consiglieri comunali uscenti, oltre che da 5 nuovi candidati. Questi i nomi: Fabio Canovi, vice sindaco uscente; Stefania Benassi, funzionaria d’azienda, assessore uscente; Aurora Bertoglia, diplomata, calciatrice professionale; Riccardo Burgoni, laureato in economia, impiegato, consigliere uscente; Simona Casini, farmacista già titolare farmacia Casini; Daniel Cavalletti, studente laureando in fisioterapia; Marcello Gianelli, geometra libero professionista; Angelo Menani, imprenditore agricolo, consigliere uscente; Federico Ricchi, studente laureando in economia; Stefano Tazzioli, docente in istituto istruzione superiore, consigliere uscente.

Quindi, esperienza nel segno della continuità e rinnovamento con l’inserimento di giovani, rappresentativa della comunità locale. Nel programma, al primo punto figura il contrasto al calo demografico e all’abbandono del territorio, che significa garantire i servizi. La Scalinata continuerà a supportare e sostenere la scuola in tutte le sue molteplici attività tramite il servizio di trasporto scolastico, la mensa a gestione diretta, l’assistenza pre/post scuola e i contributi per i progetti di potenziamento dell’offerta formativa, come la pratica sportiva, la lingua inglese, il teatro e la musica, oltre garantire servizi sanitari di qualità, a sostenere il volontariato e le attività economiche.

w. b.