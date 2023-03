Il sindaco Prandini esce di strada col Suv Sterzata per evitare un ciclista: nessun ferito

Per evitare l’investimento di un ciclista, il sindaco Luca Prandini ha sterzato ed è uscito di strada abbattendo un palo della luce e distruggendo il proprio Suv.

Lunedì sera verso le 19,30 il sindaco, proveniente da via Paglierine stava percorrendo, a bordo del suo fuoristrada, via Agnini in direzione di via Martiri.

Arrivato all’incrocio con via Pederzoli, nel tratto che immette in piazza Marconi, s’è ritrovato inaspettatamente di fronte un ciclista.

Per evitare d’investirlo, ha immediatamente sterzato a destra finendo sul marciapiede, abbattendo un palo della luce e il cartello stradale adiacente. Lo scoppio degli airbag ha evitato il peggio consentendo al primo cittadino di uscire illeso dalla vettura, solo alcune escoriazioni. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia dell’Unione del presidio di Concordia a rilevare l’incidente.

Il ciclista di origine straniera – che procedeva con un amico a bordo di un monopattino – a un controllo è risultato privo di documenti e permesso di soggiorno.

Il comandante del presidio Claudio Rossi ha accompagnato in caserma il giovane per le procedure d’identificazione. Flavio Viani