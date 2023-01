Il sindaco: "Quasi 3mila ucraini hanno chiesto ospitalità"

"All’avvicinarsi del triste anniversario del primo anno dall’invasione russa in Ucraina, continuano senza sosta bombardamenti e massacri e la guerra lentamente scivola dalla straordinarietà e rischia di diventare una cosa ordinaria. Da Modena, città di pace, ribadiamo che non è accettabile l’idea che una situazione di guerra diventi la normalità, in nessuna parte del mondo e tanto più in Europa". Lo ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli durante la prima comunicazione dell’anno sull’emergenza Ucraina. Muzzarelli ha sottolineato il sostegno alla popolazione ucraina e al Paese invaso. "Noi, da inizio invasione stiamo mettendo in campo ogni sforzo per l’accoglienza umanitaria dei profughi, compreso l’inserimento e l’integrazione scolastica", ha rimarcato Muzzarelli. A livello locale sono 2.856 i cittadini ucraini che hanno presentato domanda di protezione temporanea a Modena e provincia mentre le tessere sanitarie rilasciate dall’ Ausl sono 3.236. Rispetto alle presenze, la Questura ha registrato 3.054 persone di cui 1.144 nel capoluogo e sono state 2.212 le richieste di contributo di sostentamento riconosciuto per massimo tre mesi.

"Questa dimensione – ha commentato il sindaco – sembra abbastanza consolidata anche se permangono piccoli flussi sia in arrivo che di ritorno in Ucraina. Le famiglie ucraine arrivate sul territorio, nella grande maggioranza dei casi, si sono organizzate in autonomia". Inoltre, i riscontri qualitativi che abbiamo dagli operatori ci dicono che tante persone hanno trovato un’occupazione e per lo più con contratti part time compatibili con cura dei figli, nell’ambito dei servizi alla persona (assistenza familiare, pulizie, ristorazione).

Per quanto riguarda l’accoglienza, su 351 persone complessivamente segnalate dal Comune dall’inizio dell’emergenza, sono 190 quelle accolte nei Cas dalla Prefettura.