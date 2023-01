Il sindaco: "Quell’atmosfera rimasta intatta"

Tanti i messaggi che hanno accolto la nuova avventura di Alessandro Dolcini. "In bocca a lupo! Mi raccomando che l’oste sia sempre ’mosso’", in riferimento al lunario che appendeva Ermes per comunicare ai clienti di che umore fosse quel giorno (buono, in céra, matto, mosso, variabile, manesco, an so menga, sclerotico).

"È un piccolo angolo che rappresenta un pezzo di storia di Modena ed ha mantenuto sempre vive le tradizioni culinarie di questa città", oppure: "Bravissimi, saranno all’altezza della tradizione", "la tradizione continua".

Auguri anche dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ieri non ha voluto mancare all’appuntamento e ha incontrato il nuovo gestore: "Sono stato ’da Ermes’ in occasione della riapertura. In bocca al lupo al nuovo staff, che ha scelto di mantenere l’atmosfera e le caratteristiche che hanno reso unica l’osteria di via Ganaceto. E spesso ’la Bruna’ sarà ad accogliere i clienti. La storia prosegue".