Il sindaco senza i ’dem’: è fantapolitica?

La lista civica di Muzzarelli. Anche dirlo a voce alta sembra strano. Risulta difficile immaginare fuori dal Pd un uomo che ha legato l’intera vita – nel 1980 è stato eletto sindaco della sua Fanano – al partito comunista e alle sue evoluzioni. In particolare oggi, in un momento in cui, sotto la Ghirlandina, il sindaco è ’de facto’ anche leader del partito cittadino. Eppure là fuori qualcuno lo ritiene plausibile, a meno che non si pensi che gli esperti socialisti abbiano scritto righe e righe di testo solo per ’diletto’. Siamo certi che il primo cittadino declinerà l’invito. Se si nascondesse dietro quest’offerta, invece, un ’germe’ di possibilità, ci sarebbe da farsi molte domande sui tortuosi percorsi del centrosinistra locale.