Il sindaco spiega la Costituzione agli alunni

È ripartito il progetto "Sindaco in classe", un’iniziativa che, giunta alla sua quarta edizione, vede il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, andare nelle classi di quinta elementare a parlare della Costituzione italiana. Gargano sarà accompagnato da Cesare Augusto Dinapoli, comandante della polizia locale. "Questo progetto, a cui tengo particolarmente – ha commentato il primo cittadino - rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare i giovani al senso civico e alle istituzioni. È fondamentale che sin da piccoli gli studenti comprendano il valore della partecipazione e del rispetto delle regole che stanno alla base della nostra società; insieme a loro partiamo da tre parole chiave, Agire, Cura e Comunità, che rappresentano prescrizioni fondamentali del nostro "manuale d’uso", la Costituzione". Anche il comandante della Polizia Locale, Cesare Augusto Dinapoli, ha ricordato la valenza di questa iniziativa: "La conoscenza delle istituzioni e delle regole di convivenza è il primo passo per costruire cittadini responsabili. Questo percorso aiuta i ragazzi a comprendere il ruolo delle istituzioni nella vita quotidiana e a sviluppare un forte senso di comunità". Fino all’11 aprile, ogni venerdì, il sindaco e il comandante della polizia locale incontreranno 15 classi, coinvolgendo complessivamente circa 320 alunni delle scuole del capoluogo e delle frazioni.

m.ped.