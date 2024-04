"Il sistema accoglienza sotto la Ghirlandina è un vero fallimento"

"Erano i primi giorni di settembre quando alzammo la voce e denunciammo il drammatico stato del fabbricato di via delle Costellazioni, della zona che interessa una parte del Villaggio Zeta e dell’ex studentato. In questi mesi, Muzzarelli, quello che voleva candidare Modena a capitale dell’accoglienza, non ha minimamente affrontato il problema divenuto cronico. La maxi rissa di oggi è l’ultimo episodio di violenza tra le centinaia avvenute nei mesi scorsi nel silenzio totale di una amministrazione che, rossa di vergogna, ha capito di avere fallito anche nel sistema di accoglienza creato– dice Ferdinando Pulitanò (foto a sinistra) , presidente provinciale di Fratelli d’Italia – Un’altra grande eredità lasciata dal sindaco, ma pronta ad essere raccolta da Massimo Mezzetti che in più di un’occasione ha dichiarato di voler proseguire nel solco della continuità del sindaco uscente. A ricordare quotidianamente il fallimento del sistema di accoglienza costruito dalla sinistra modenese è proprio ciò che avviene all’ex studentato di via delle Costellazioni: ogni giorno, a qualsiasi ora del giorno e della notte, è abbandonato alla piena illegalità. Fa veramente rabbia constatare che un pezzo di città che doveva essere uno studentato ricco di giovani sia diventato un centro di accoglienza che sta veramente danneggiando il quartiere, soprattutto alla luce del grande problema abitativo per lavoratori e studenti fuori sede", conclude Pulitanò.

"Per anni abbiamo denunciato e ribadito dentro e fuori il consiglio comunale la pericolosa situazione venutasi a creare all’interno dell’edificio e per l’intero quartiere nell’area del complesso Costellazioni – sottolinea Piergiulio Giacobazzi (foto a destra) di Forza Italia – Sia per l’enorme numero di richiedenti asilo in una sola struttura, in contrasto anche con il principio di accoglienza diffusa che doveva guidare l’azione della pubblica amministrazione, sia per la scelta inconcepibile del comune di gestire altri appartamenti da destinare ad altre persone, soprattutto stranieri, in emergenza abitativa e senza fissa dimora. Un mix davvero esplosivo che non a caso ha portato a scontri, violenze e l’esposizione al rischio, in diversi casi, a anche di donne e bambini. Come è successo ieri nei confronti di una donna in gravidanza. Una situazione chiara e denunciata di recente direttamente anche con un sopralluogo di Forza Italia insieme al senatore Gasparri. Lo ribadiamo ora, di fronte all’ennesima situazione di pericolo e di ordine pubblico. Il Comune deve uscire da quello stabile che deve essere liberato anche dalla cooperativa per l’accoglienza dei richiedenti asilo. E con il gruppo proprietari si trovi accordo per destinarlo nuovamente a studentato. Forza Italia continuerà a battersi affinché ciò avvenga. Un governo di centro destra della città sicuramente aiuterebbe a raggiungere l’obiettivo al più presto".