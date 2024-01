Il sistema nervoso come protagonista

Domani alle 18 al Drama Teatro di via Buon Pastore 57, a Modena, appuntamento con lo spettacolo ‘Sistema nervoso’ di e con Leonardo Capuano. Sul palco vedremo un uomo di questo tempo che si sforza di riappropriarsi di pezzi della propria vita che non ricorda, cerca di mettere ordine tra le parti mancanti che gli sfuggono. Le conseguenze di questi episodi della sua esistenza, a cui non riesce ad accedere, scuotono il suo equilibrio a tal punto che il proprio sistema nervoso si manifesta come un soggetto autonomo e parlante, con cui dialoga ed entra in relazione, così come con altre presenze che abitano il suo quotidiano. Nella sua folle lucidità ha però la consapevolezza che il suo stato di alterazione sia dovuto non soltanto alla sua condizione personale ma alla sua realtà di uomo, parte di un sistema nervoso globale che è il mondo in cui vive. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Orsini in collaborazione con Armunia ‘Festival Inequilibrio’, fa parte della rassegna ‘La corsa di fuochi 2024’ di Drama Teatro.

Chiara Mastria