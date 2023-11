Il Siulp va all’attacco:: "Oggi le norme tutelano i ragazzi in modo eccessivo"

"Come abbiamo detto in un nostro recente convegno il fenomeno della criminalità minorile, anzi in alcuni casi addirittura adolescenziale, è in costante crescita ovvero un fatto conclamato che non si può più ignorare, sminuire o addirittura giustificare". A parlare è il Siulp, il sindacato unitario lavoratori polizia di Modena. "Dal 2010 ad oggi i reati commessi dai minorenni in Italia sono aumentati del 15,34%, e nell’anno 2022, il 52,3% delle denunce riguarda ragazzi immigrati, che quindi hanno superato quelle dei coetanei italiani. Il procuratore capo di Modena, insieme al procuratore reggente presso il Tribunale dei minori di Bologna, hanno sottolineato che gli episodi di aggressioni violente da parte dei minori hanno subito un sostanziale aumento generando preoccupazione nella popolazione. La prefettura e la questura, insieme alle altre forze dell’ordine, hanno quindi ancora più intensificato i servizi di investigazione, prevenzione e repressione finalizzati a contrastare questo tipo di fenomeno criminale particolarmente preoccupante. Le attuali norme tutelano in modo eccessivo o comunque non adeguato ai tempi i ragazzi di oggi che crescono in fretta, nel bene e nel male, pronti a rivendicare i propri diritti ma refrattari ad assumersi le responsabilità conseguenti alle proprie azioni che a volte neanche comprendono. Sempre le attuali norme – argomenta il Siulp – non tutelano in maniera adeguata le vittime dei reati, tantomeno agevolano le loro legittime e doverose denunce, tanto che, essendo demotivate dalle lungaggini burocratiche e procedure processuali lunghe e con esiti incerti, sono propense a rinunciare al loro diritto di chiedere la punizione dell’aggressore. A questo punto, come forze di polizia, non interessa più di tanto sapere come a da chi siano composte le bande minorili che spadroneggiano in città sentendosi impunite. Che siano stranieri, italiani o italiani acquisiti non ha una grande importanza di polizia, sono comunque delinquenti che dovrebbero rispondere davanti alla legge per le loro azioni criminose. Saperlo ha invece un certo valore civile, perché nel caso di minori stranieri – chiude il Siulp – evidenzia il fallimento delle politiche di accoglienza indiscriminata ed integrazione posti in essere in questo paese negli ultimi 20 anni".