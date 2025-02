’Il sogno di una cosa’, Germano e Teardo portano Pasolini a Pavullo

"Il sogno di una cosa" fu il primo romanzo di Pier Paolo Pasolini, scritto nel 1949-50, ma pubblicato poi soltanto nel ‘62. Pasolini scelse di dare voce a chi, stremato dalla povertà del secondo dopoguerra, scappava dall’Italia per raggiungere la Jugoslavia, attratto dalla promessa del comunismo di lavoro e cibo per tutti. Ed è proprio a quel romanzo che si ispira il lavoro che Elio Germano e Teho Teardo presenteranno stasera alle 21 al teatro Mac Mazzieri di Pavullo, con il tutto esaurito. Nel mondo contadino appena uscito dalla guerra, tre giovani friulani decidono di emigrare, in cerca di una vita migliore: Nini ed Eligio partono per la Jugoslavia di Tito, vista come una società ideale senza sfruttamento. Tornano poi in Italia disillusi, e intanto il movimento contadino occupa le case e le terre padronali. Ma quando si esaurirà anche l’energia rivoluzionaria, i tre giovani finiranno per abbracciare i valori piccolo - borghesi, inghiottiti dalla stessa società che sognavano di cambiare.

"Ci ha colpito molto che quella descritta sia una sorta di rotta balcanica al contrario; niente è cambiato da allora, se non la direzione del viaggio – dice Elio Germano –. Quest’idea di sogno e di nostalgia è esattamente il materiale su cui abbiamo lavorato. Far rivivere sul palco questa nostalgia, i canti, il dialetto è il senso di questo testo". Nello spettacolo si ascoltano anche alcune canzoni tradizionali che furono raccolte casa per casa negli anni ‘50: "Ce n’è una in particolare cui sono legato da sempre – rivela Teho Teardo –: è in friulano, si chiama ‘Olim bevi’, che significa ‘vogliamo bere’. Il testo è semplicissimo: vogliamo bere il vino vendemmiato quest’anno, vogliamo essere felici".

s.m.