Il sogno italiano tra parole e musica

La comunità albanese a Modena protagonista di "Dentro le note", il ciclo di incontri del festival "L’Altro suono", in collaborazione con Unimore. "Eravamo partiti da Tirana... e l’Italia era un sogno" è il titolo dell’incontro di oggi alle 17.30 nel ridotto del teatro Comunale Pavarotti Freni: in parole e musica, alcuni cittadini appartenenti alla comunità albanese racconteranno la fuga dal regime, l’approdo in Italia. Si ascolteranno le narrazioni di Ndue Lazri, giornalista e scrittore, Irma Kurti, poetessa e scrittrice di testi di canzoni, Danaida Delaj, avvocata. A loro si unisce Mario Sehtl, musicista sopravvissuto da ragazzino all’inferno di Sarajevo e accolto da una famiglia di Carpi.